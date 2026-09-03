LUTO

Morre Gloria Steinem, ativista feminista e jornalista, aos 92 anos

Fundadora da revista Ms. lutou pelos direitos civis, igualdade de gênero e violência contra a mulher

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:59

Gloria Steinem, escritora e ativista feminista norte-americana Crédito: Reprodução/Instagram

A escritora, editora e ativista Gloria Steinem morreu na última terça-feira (2), aos 92 anos, em sua residência em Nova York. A confirmação da partida da jornalista foi divulgada por sua fundação, informando que ela faleceu serenamente, cercada por entes queridos. Nascida em Ohio, Steinem construiu uma trajetória inconfundível marcada pelo jornalismo engajado e pela defesa dos direitos das mulheres, dos direitos civis e de pautas progressistas até seus últimos dias.

Gloria Steinem, escritora e ativista feminista norte-americana 1 de 5

A atuação de Gloria ganhou enorme projeção nos anos 1960 e 1970, período em que participou de marcos históricos como a Marcha sobre Washington em 1963 e protestos contra a Guerra do Vietnã. Em 1972, ela fundou a renomada revista Ms., publicação que revolucionou o mercado editorial ao pautar discussões fundamentais como o aborto, a autonomia feminina, a igualdade salarial e o enfrentamento à violência doméstica.