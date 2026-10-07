LUTO

Morre idosa de 87 anos que viralizou ao ser despejada de casa onde viveu por 71 anos após aluguel ficar mais caro que a aposentadoria dela

Maricarmen Abascal foi retirada do imóvel em Madri no dia 23 de setembro e levada ao hospital; entenda a história que provocou protestos na Espanha

Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:21

Com dificuldade para caminhar, Maricarmen deixou o apartamento em uma maca e foi levada ao hospital para avaliação médica Crédito: REprodução

Maricarmen Abascal, de 87 anos, morreu nesta quarta-feira (7), em Madri, duas semanas depois de ser despejada da casa onde viveu durante 71 anos. A idosa estava internada no Hospital Gregorio Marañón desde 23 de setembro, justamente o dia em que precisou deixar o imóvel. A causa da morte não foi divulgada.

Maricarmen se tornou um dos principais símbolos recentes da luta pelo direito à moradia na Espanha. Ela vivia desde 1956 em um apartamento na rua Alcalde Sainz de Baranda, no distrito de Retiro, em Madri. O contrato de aluguel havia sido firmado originalmente por seus pais e era do modelo conhecido na Espanha como "renda antiga".

Segundo o jornal Expresso, a família pagava 500 euros por mês, cerca de R$ 3 mil, sob um regime de locação antiga que preservava condições diferentes das previstas em contratos mais recentes. A situação mudou após a venda do edifício, em 2018, para a Renta Corporación. Dois anos depois, a empresa ofereceu o apartamento à inquilina por 247 mil euros, aproximadamente R$ 1,5 milhão. Maricarmen disse que não tinha condições de comprá-lo.



Idosa foi despejada de apartamento onde viveu por 70 anos 1 de 4

Após a morte do pai, o contrato passou para a mãe e, após a morte dela, para Maricarmen. O imóvel mudou de proprietário anos depois e acabou nas mãos da empresa Urbagestión.



A empresa questionou judicialmente a validade da segunda transferência do antigo contrato para Maricarmen. O caso passou pela Justiça e chegou ao Tribunal Supremo espanhol, que rejeitou o recurso para que ela permanecesse no imóvel. A idosa continuava pagando o aluguel e resistiu durante anos às tentativas de despejo. Três delas chegaram a ser impedidas. Na quarta, em 23 de setembro de 2026, a ordem foi cumprida.

Na ocasião, centenas de pessoas se concentraram diante do prédio para tentar impedir a retirada da idosa. Maricarmen deixou o imóvel e foi colocada em uma ambulância, que a levou para o Hospital Gregorio Marañón.

Caso provocou protestos

As imagens da retirada de Maricarmen provocaram forte repercussão na Espanha. O caso impulsionou manifestações contra os despejos e a crise habitacional e transformou a idosa em um símbolo das reivindicações pelo direito à moradia.

Enquanto Maricarmen permanecia hospitalizada, houve uma tentativa de solucionar o impasse. Em 28 de setembro, representantes da idosa, da proprietária do imóvel, do Sindicato de Inquilinas e do poder público chegaram a um acordo que permitiria que ela retornasse à antiga casa, com um contrato de oito anos e aluguel próximo ao que pagava anteriormente. Maricarmen, porém, nunca conseguiu voltar para casa.