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Morre idosa de 87 anos que viralizou ao ser despejada de casa onde viveu por 71 anos após aluguel ficar mais caro que a aposentadoria dela

Maricarmen Abascal foi retirada do imóvel em Madri no dia 23 de setembro e levada ao hospital; entenda a história que provocou protestos na Espanha

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 19:21

Maricarmen Abascal
Com dificuldade para caminhar, Maricarmen deixou o apartamento em uma maca e foi levada ao hospital para avaliação médica Crédito: REprodução

Maricarmen Abascal, de 87 anos, morreu nesta quarta-feira (7), em Madri, duas semanas depois de ser despejada da casa onde viveu durante 71 anos. A idosa estava internada no Hospital Gregorio Marañón desde 23 de setembro, justamente o dia em que precisou deixar o imóvel. A causa da morte não foi divulgada.

Maricarmen se tornou um dos principais símbolos recentes da luta pelo direito à moradia na Espanha. Ela vivia desde 1956 em um apartamento na rua Alcalde Sainz de Baranda, no distrito de Retiro, em Madri. O contrato de aluguel havia sido firmado originalmente por seus pais e era do modelo conhecido na Espanha como "renda antiga". 

Segundo o jornal Expresso, a família pagava 500 euros por mês, cerca de R$ 3 mil, sob um regime de locação antiga que preservava condições diferentes das previstas em contratos mais recentes. A situação mudou após a venda do edifício, em 2018, para a Renta Corporación. Dois anos depois, a empresa ofereceu o apartamento à inquilina por 247 mil euros, aproximadamente R$ 1,5 milhão. Maricarmen disse que não tinha condições de comprá-lo.

Idosa foi despejada de apartamento onde viveu por 70 anos

Maricarmen Abascal, de 87 anos, foi despejada do apartamento onde vivia havia sete décadas, em Madri por REprodução
Com dificuldade para caminhar, Maricarmen deixou o apartamento em uma maca e foi levada ao hospital para avaliação médica por REprodução
Após passar por uma avaliação médica no hospital, Maricarmen recusou uma moradia temporária e foi para a casa de familiares por REprodução
Caso provocou críticas de um relator especial da ONU, que questionou o cumprimento das obrigações internacionais da Espanha em matéria de direitos humanos por REprodução
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Maricarmen Abascal, de 87 anos, foi despejada do apartamento onde vivia havia sete décadas, em Madri por REprodução

Após a morte do pai, o contrato passou para a mãe e, após a morte dela, para Maricarmen. O imóvel mudou de proprietário anos depois e acabou nas mãos da empresa Urbagestión.

A empresa questionou judicialmente a validade da segunda transferência do antigo contrato para Maricarmen. O caso passou pela Justiça e chegou ao Tribunal Supremo espanhol, que rejeitou o recurso para que ela permanecesse no imóvel. A idosa continuava pagando o aluguel e resistiu durante anos às tentativas de despejo. Três delas chegaram a ser impedidas. Na quarta, em 23 de setembro de 2026, a ordem foi cumprida.

Leia mais

Imagem - Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos

Idosa de 87 anos despejada de apartamento após aluguel ficar mais caro que aposentadoria aceita oferta e vai voltar ao imóvel após onda de protestos

Imagem - Aos 87 anos, idosa é despejada do apartamento onde vivia há 70 anos após aluguel ficar mais caro que aposentadoria

Aos 87 anos, idosa é despejada do apartamento onde vivia há 70 anos após aluguel ficar mais caro que aposentadoria

Na ocasião, centenas de pessoas se concentraram diante do prédio para tentar impedir a retirada da idosa. Maricarmen deixou o imóvel e foi colocada em uma ambulância, que a levou para o Hospital Gregorio Marañón.

Caso provocou protestos

As imagens da retirada de Maricarmen provocaram forte repercussão na Espanha. O caso impulsionou manifestações contra os despejos e a crise habitacional e transformou a idosa em um símbolo das reivindicações pelo direito à moradia.

Enquanto Maricarmen permanecia hospitalizada, houve uma tentativa de solucionar o impasse. Em 28 de setembro, representantes da idosa, da proprietária do imóvel, do Sindicato de Inquilinas e do poder público chegaram a um acordo que permitiria que ela retornasse à antiga casa, com um contrato de oito anos e aluguel próximo ao que pagava anteriormente. Maricarmen, porém, nunca conseguiu voltar para casa.

Ela permaneceu internada até esta quarta-feira (7), quando morreu aos 87 anos. O Sindicato de Inquilinas de Madri lamentou a morte e afirmou que continuará a mobilização pelo direito à moradia em memória da idosa.

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