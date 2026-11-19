LUTO

Morre influenciadora Cata Amatista, aos 25 anos; carta de despedida da família emociona a web

Com mais de 3 milhões de seguidores, a colombiana Catalina Fernández tratava um tumor desde 2023

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 11:29

Influenciadora Cata Amatista Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora colombiana Catalina Fernández, conhecida nas redes sociais como Cata Amatista, morreu aos 25 anos. Ela tratava um tumor no cérebro havia três anos. A família comunicou a morte na última quinta-feira (12), em uma postagem no Instagram da jovem, mas o caso repercutiu na imprensa internacional, como nos sites norte-americanos TMZ e People, nesta quarta-feira (18).

Influenciadora Cata Amatista 1 de 15

Com mais de 3 milhões de seguidores, Cata mostrava sua rotina de consultas e exames. Ela contou que estava doente em julho de 2023, quando os médicos identificaram um meduloblastoma cerebelar, um tumor maligno que cresce no cerebelo, região do cérebro que controla o equilíbrio e os movimentos do corpo. Desde então, a jovem passou por cirurgias e sessões de quimioterapia.

No texto publicado no perfil da influenciadora, os parentes contaram que ela manteve o bom humor até os últimos dias. "Hoje, Cata partiu deste plano material. Seu corpo encontrou descanso, mas sua luz, seu amor e todas as coisas maravilhosas que ela semeou neste mundo permanecem para sempre dentro de cada um de nós", escreveu a família na publicação.

Os familiares também disseram que querem guardar as boas lembranças da jovem, e não apenas o período da doença. "Sua história foi o amor - a maneira como ela escolheu viver, a alegria com que abraçava cada dia e a luz que compartilhava mesmo quando o caminho se tornava difícil. Escolhemos nos lembrar dela não por sua ausência, mas por tudo o que nos deu", diz outro trecho do comunicado.

Leia na íntegra

"Hoje, Cata partiu deste plano material. Seu corpo descansou, mas sua luz, seu amor e tudo de maravilhoso que ela semeou neste mundo ficam para sempre em cada um de nós.



Cata foi, e continuará sendo, um ser de luz extraordinário. Uma menina cheia de amor, de vida, de alegria, de sonhos e de uma maneira muito bonita de encontrar magia nas menores coisas. Até o seu último segundo, nos ensinou a viver, a agradecer, a aproveitar, a abraçar forte e a entender que a vida é um presente que merece ser celebrado todos os dias.

Ela nos ensinou que o amor não tem condições, que a esperança pode florescer mesmo nos momentos mais difíceis e que a verdadeira luz não depende das circunstâncias, mas daquilo que carregamos por dentro.

Hoje queremos agradecer. À sua família, aos seus amigos, a cada pessoa que esteve presente, que a acompanhou, que lhe deu uma palavra, uma oração, um sorriso ou um abraço. Àqueles que fizeram parte do seu processo e àqueles que, de suas casas e através destas redes, estiveram atentos a ela, enviando-lhe tanto amor. Obrigado por fazê-la sentir que nunca esteve sozinha. Obrigado por amá-la tanto e por fazerem parte da sua história.

E se há algo que queremos que levem da Cata é isto: o câncer não foi toda a sua história. A sua história foi o amor. Foi a maneira como ela escolheu viver, a alegria com que abraçou cada dia e a luz que compartilhou mesmo quando o caminho se tornou difícil. Mais do que uma luta, a sua passagem por essa experiência nos deixou uma imensa lição de amor.

Como família, hoje encontramos consolo em saber que, do outro lado, onde quer que a alma continue, Cata está sendo feliz. Imaginamos sua alma livre, tranquila, cheia de paz, de alegria e dessa luz tão sua que nunca se apagará.

Não queremos lembrá-la pela ausência, mas por tudo o que ela nos deu de presente. Porque existem pessoas que não precisam ficar fisicamente para permanecer eternamente.

Obrigada, Cata, por tanto. Por nos ensinar a viver bonito, por nos lembrar do essencial e por deixar tanto amor neste mundo.