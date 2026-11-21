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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 21 de novembro de 2026 às 15:02
Joe Wallach, executivo norte-americano que participou da criação da TV Globo e trabalhou na emissora durante décadas, morreu aos 103 anos. Ele morava em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. A morte foi confirmada neste sábado (21) pela própria emissora e pela família Marinho.
Joe Wallach, um dos fundadores da TV Globo
Wallach veio ao Brasil em 1965 por causa de um acordo técnico entre o fundador da Globo, Roberto Marinho, e o grupo americano Time-Life. Nos primeiros anos, cuidou das contas, treinou funcionários e organizou a administração do canal. Em 1971, tirou a cidadania brasileira e ajudou a encerrar o contrato com os americanos, garantindo que a Globo seguisse por conta própria.
Nos anos 1970, assumiu o cargo de diretor-executivo. Nessa função, convenceu Roberto Marinho a contratar Walter Clark como diretor-geral e trabalhou com Boni para montar a rede de emissoras pelo país e começar a venda de novelas brasileiras para fora do Brasil.
Depois de sair da Globo em 1980, Wallach voltou aos Estados Unidos e criou, em 1985, a Telemundo, emissora feita para o público latino. Três anos depois, trabalhou como consultor para o canal brasileiro na Itália.
Em 1991, voltou ao Brasil para comandar a criação da Globosat, empresa de canais por assinatura do grupo. Em cinco meses, ajudou a colocar no ar quatro canais que seguem na TV paga até hoje: Multishow, Telecine, GNT e SporTV.
Nascido em Nova York em setembro de 1923, Wallach serviu ao exército norte-americano na Segunda Guerra Mundial antes de entrar por acaso na área administrativa de uma pequena TV na Califórnia. Depois de se aposentar, continuou estudando e se formou em astronomia já depois dos 90 anos.
Os filhos de Roberto Marinho divulgaram uma nota oficial lamentando a morte do antigo parceiro. "Joe Wallach foi um grande parceiro de nosso pai e um amigo querido da nossa família. Ajudou Roberto Marinho a transformar em realidade o sonho da TV Globo e teve papel decisivo em sua consolidação e crescimento", disseram Roberto Irineu, João Roberto e José Roberto Marinho.
Em outro texto, Roberto Irineu destacou a generosidade do executivo, que conseguiu um estágio para ele na rede americana ABC em 1977. "Numa época em que a televisão brasileira ainda vivia do improviso, Joe trouxe método, rigor e organização", escreveu o empresário.
O diretor Boninho também se despediu do amigo nas redes sociais e lembrou da parceria nos bastidores da TV. "Partiu esse amigo incrível, Joe Wallach. 103 anos bem vividos, pessoa maravilhosa e genial. Depois tive a honra de criar com ele o primeiro canal via satélite e a cabo no Brasil, o Multishow da Globosat. O nova-iorquino mais brasileiro que conheci", publicou Boninho no Instagram.
A causa da morte não foi divulgada. Joe Wallach deixa a esposa, Doreen Toll, e três filhos.