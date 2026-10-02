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Morre Karina Zeviani, cantora e ex-The Voice Brasil, aos 51 anos

Artista lutava contra um câncer e fez sucesso em bandas internacionais antes de brilhar na tela da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:31

Karina Zeviani no The Voice Brasil
Karina Zeviani no The Voice Brasil Crédito: TV Globo/Reprodução

A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, vítima de um câncer. Conhecida por participar do reality The Voice Brasil em 2020, ela fazia tratamento contra a doença na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal, sua cidade natal.

Karina Zeviani

Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Zeviani abriu os shows de David Byrne (ex-líder do Talking Heads) no Brasil em 2018 por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani atualmente e no The Voice Brasil por Reprodução/Instagram e TV Globo
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani por Reprodução/Instagram
Karina Zeviani no The Voice Brasil por TV Globo/Reprodução
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
A cantora e 'The Voice Brasil' Karina Stefania Zeviani por Reprodução/Redes sociais
Karina Zeviani no The Voice Brasil e atualmente por TV Globo e Reprodução/Instagram
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Karina Zeviani por Reprodução/Instagram

As últimas homenagens e o sepultamento acontecem nesta sexta-feira (2) no Cemitério Municipal de Jaboticabal (SP), cidade onde ela nasceu. A partida precoce da artista causou forte comoção, com mensagens de amigos e de personalidades como a atriz Luana Piovani e a modelo Luciana Curtis.

Karina enfrentava o tumor há cerca de dois anos, mas sua saúde piorou muito em janeiro. O câncer acabou se espalhando para o fígado e os ossos, o que causou infecções graves, anemia profunda e várias internações na UTI.

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Ao longo dos últimos meses, a cantora usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre as etapas do tratamento. Diante das dificuldades com as despesas médicas e remédios de alto custo, parentes e amigos chegaram a fazer vaquinhas para ajudar a pagar as contas e garantir os cuidados necessários.

Antes de encantar o público na televisão aberta, Karina construiu uma carreira de sucesso fora do país. Ela morou anos entre Nova York, Londres e Paris, assumindo os vocais de grupos muito famosos no mundo todo, como a banda norte-americana Thievery Corporation e a francesa Nouvelle Vague.

Em 2020, o talento da paulista voltou a ganhar destaque no país. Durante a fase de audições às cegas do The Voice Brasil, ela arrancou elogios ao cantar o clássico 'Sonhos', de Peninha, emocionando os jurados e garantindo sua vaga na disputa no time de Carlinhos Brown.

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