Morre Karina Zeviani, cantora e ex-The Voice Brasil, aos 51 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:31
A cantora e compositora Karina Zeviani morreu nesta quinta-feira (1), aos 51 anos, vítima de um câncer. Conhecida por participar do reality The Voice Brasil em 2020, ela fazia tratamento contra a doença na cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Jaboticabal, sua cidade natal.
Karina Zeviani
As últimas homenagens e o sepultamento acontecem nesta sexta-feira (2) no Cemitério Municipal de Jaboticabal (SP), cidade onde ela nasceu. A partida precoce da artista causou forte comoção, com mensagens de amigos e de personalidades como a atriz Luana Piovani e a modelo Luciana Curtis.
Karina enfrentava o tumor há cerca de dois anos, mas sua saúde piorou muito em janeiro. O câncer acabou se espalhando para o fígado e os ossos, o que causou infecções graves, anemia profunda e várias internações na UTI.
Ao longo dos últimos meses, a cantora usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre as etapas do tratamento. Diante das dificuldades com as despesas médicas e remédios de alto custo, parentes e amigos chegaram a fazer vaquinhas para ajudar a pagar as contas e garantir os cuidados necessários.
Antes de encantar o público na televisão aberta, Karina construiu uma carreira de sucesso fora do país. Ela morou anos entre Nova York, Londres e Paris, assumindo os vocais de grupos muito famosos no mundo todo, como a banda norte-americana Thievery Corporation e a francesa Nouvelle Vague.
Em 2020, o talento da paulista voltou a ganhar destaque no país. Durante a fase de audições às cegas do The Voice Brasil, ela arrancou elogios ao cantar o clássico 'Sonhos', de Peninha, emocionando os jurados e garantindo sua vaga na disputa no time de Carlinhos Brown.