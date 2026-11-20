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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:25
O ator e ex-atleta Lance Broadway morreu aos 43 anos, nos Estados Unidos. A polícia encontrou o corpo do artista na terça-feira (17), na escadaria de um conjunto de apartamentos na cidade de Dallas, no estado do Texas.
O ator Lance Broadway
Segundo informações do portal norte-americano TMZ, as autoridades ainda não sabem o que provocou a morte. Os médicos aguardam o resultado da autópsia para esclarecer o caso.
Antes de trabalhar como ator, Broadway teve uma carreira no esporte profissional. Ele jogou como arremessador na MLB e defendeu os times Chicago White Sox e New York Mets entre 2007 e 2009. Ele também chegou a assinar contrato com o Toronto Blue Jays, mas não disputou partidas oficiais pela equipe.
Depois de deixar os campos, ele começou a fazer aulas de teatro e estreou nos cinemas em 2013 no filme de ação 'Invasão à Casa Branca', ao lado de Gerard Butler e Morgan Freeman. Na história, Broadway interpretou O'Neill, um agente do Serviço Secreto americano.
Na TV, o ator participou de séries conhecidas pelo público, como 'Agentes da S.H.I.E.L.D.', da Marvel, além de 'Lucifer', 'Colony' e 'Kevin From Work'. Em entrevista dada em 2013, ele contou que se apaixonou pela profissão e comparou a emoção de atuar em grandes filmes com a sensação de entrar no vestiário de um time profissional ao lado de jogadores famosos.