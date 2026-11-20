LUTO

Morre Lance Broadway, ator de séries da Marvel e ex-jogador de beisebol, aos 43 anos

Artista foi encontrado sem vida na escadaria de um prédio residencial nos Estados Unidos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 12:25

O ator Lance Broadway Crédito: Reprodução (Imagem melhorada com IA)

O ator e ex-atleta Lance Broadway morreu aos 43 anos, nos Estados Unidos. A polícia encontrou o corpo do artista na terça-feira (17), na escadaria de um conjunto de apartamentos na cidade de Dallas, no estado do Texas.

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Segundo informações do portal norte-americano TMZ, as autoridades ainda não sabem o que provocou a morte. Os médicos aguardam o resultado da autópsia para esclarecer o caso.

Antes de trabalhar como ator, Broadway teve uma carreira no esporte profissional. Ele jogou como arremessador na MLB e defendeu os times Chicago White Sox e New York Mets entre 2007 e 2009. Ele também chegou a assinar contrato com o Toronto Blue Jays, mas não disputou partidas oficiais pela equipe.

Depois de deixar os campos, ele começou a fazer aulas de teatro e estreou nos cinemas em 2013 no filme de ação 'Invasão à Casa Branca', ao lado de Gerard Butler e Morgan Freeman. Na história, Broadway interpretou O'Neill, um agente do Serviço Secreto americano.