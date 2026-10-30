LUTO

Morre Leonardo Netto, empresário de Marisa Monte e Regina Casé

Empresário foi considerado um arquiteto e construtor da carreira de grandes nomes da MPB

Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:51

Causa da morte não foi divulgada Crédito: Reprodução | Instagram Sandra Pêra

Morreu nesta quinta-feira (29), o ator Leonardo Netto. A causa da morte não foi divulgada, mas o empresário sofria de uma doença que nunca foi relevada. A idade do empresário também nunca foi anunciada à mídia.

O empresário tirou dos bastidores logo no início da carreira o grupo Tribalistas, banda composta por Marisa, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

Leonardo Netto 1 de 3

Leonardo foi mais do que um empresário, mas um gestor fundamental na construção do que é Marisa Monte desde o início da carreira da cantora.

Segundo o jornalista Mauro Ferreira, do g1, Leonardo arquitetou um ‘antimarketing’ para promover Marisa na mídia e alimentar expectativas a cada álbum e show da artista.

Além de ter dirigido alguns shows de Marisa Monte, Léo foi empresário das cantoras Adriana Calcanhotto, Cássia Eller e Rita Lee, além de Regina Casé, que lamentou a morte do empresário nas redes sociais.

Em uma mensagem emocionante, Regina Casé afirmou que se Léo foi se despedindo do “mundo aos pouquinhos”, se referindo à doença não revelada que acometeu o empresário, mas ainda ressaltou a relevância dele para o mercado artístico e na vida das pessoas.