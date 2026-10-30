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Morre Leonardo Netto, empresário de Marisa Monte e Regina Casé

Empresário foi considerado um arquiteto e construtor da carreira de grandes nomes da MPB

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 18:51

Causa da morte não foi divulgada
Causa da morte não foi divulgada Crédito: Reprodução | Instagram Sandra Pêra

Morreu nesta quinta-feira (29), o ator Leonardo Netto. A causa da morte não foi divulgada, mas o empresário sofria de uma doença que nunca foi relevada. A idade do empresário também nunca foi anunciada à mídia.

O empresário tirou dos bastidores logo no início da carreira o grupo Tribalistas, banda composta por Marisa, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown.

Leonardo Netto

Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram
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Empresário Leonardo Netto por Reprodução | Instagram

Leonardo foi mais do que um empresário, mas um gestor fundamental na construção do que é Marisa Monte desde o início da carreira da cantora.

Segundo o jornalista Mauro Ferreira, do g1, Leonardo arquitetou um ‘antimarketing’ para promover Marisa na mídia e alimentar expectativas a cada álbum e show da artista.

Além de ter dirigido alguns shows de Marisa Monte, Léo foi empresário das cantoras Adriana Calcanhotto, Cássia Eller e Rita Lee, além de Regina Casé, que lamentou a morte do empresário nas redes sociais.

Em uma mensagem emocionante, Regina Casé afirmou que se Léo foi se despedindo do “mundo aos pouquinhos”, se referindo à doença não revelada que acometeu o empresário, mas ainda ressaltou a relevância dele para o mercado artístico e na vida das pessoas.

“Pra mim amigo, compadre, conselheiro. Não só meu, mas de toda uma geração que ele lidou com músicas, teatro, artes. Mestre de tanta gente nas negociações, contratos, conciliações e coragem pra sonhar grande!”, diz um dos trechos da mensagem publicada.

Tags:

Luto Leonardo Netto

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