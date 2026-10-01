LUTO

Morre Lito Sousa, referência da aviação brasileira que fez milhões perderem o medo de voar

Piloto, mecânico e comunicador, Lito Sousa construiu uma trajetória de mais de três décadas na aviação e se tornou referência ao traduzir os bastidores dos voos para milhões de brasileiros

Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:34

Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação Crédito: Divulgação

Morreu Lito Sousa, aos 59 anos, nesta quinta-feira (1º). Piloto, mecânico de aeronaves e especialista em segurança aérea, ele ganhou destaque no Brasil ao compartilhar nas redes sociais sua experiência no setor e explicar temas relacionados a aviões, turbulências, acidentes e segurança de voo. A morte foi comunicada no perfil oficial do piloto, em um vídeo com registros de sua trajetória e uma mensagem publicada pela esposa.

A morte acontece após meses em que Lito enfrentou a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), enfermidade neurodegenerativa rara e de evolução rápida. O diagnóstico foi revelado em agosto pela esposa, Mila Seidl, depois de uma investigação médica que começou com sintomas neurológicos e passou por diferentes hipóteses.

Antes da confirmação da DCJ, Lito havia revelado que enfrentava um câncer de próstata. Durante o tratamento, percebeu uma dormência no braço esquerdo e, com a evolução dos sintomas, voltou ao Brasil para investigar o quadro. Inicialmente, os médicos identificaram uma inflamação no cérebro. Exames posteriores levaram ao diagnóstico da doença priônica.

A doença provocou uma rápida perda de movimentos. Segundo Mila, apesar do avanço físico do quadro, a lucidez de Lito permanecia preservada quando o diagnóstico foi divulgado. A família passou a organizar cuidados em casa e iniciou uma corrida para encontrar pesquisas que pudessem oferecer alguma possibilidade de tratamento experimental.

A mobilização ganhou proporção nacional. Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. A busca por alternativas também envolveu pesquisadores e instituições estrangeiras, enquanto familiares e seguidores tentavam encontrar caminhos para acesso a pesquisas sobre a doença.

A história de Lito com a aviação começou muito antes da fama na internet. Ele iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e, aos 19 anos, entrou para a Varig, trabalhando na manutenção de aeronaves. Depois, passou pela Transbrasil e construiu uma carreira de cerca de 25 anos na United Airlines. Ao todo, acumulou mais de 36 anos de experiência no setor aéreo.

Lito Sousa 1 de 7

Formado em Manutenção de Aeronaves, Lito também se especializou em segurança aérea, fatores humanos e processos relacionados à operação. Durante a carreira, ocupou funções técnicas, de supervisão e gestão, conhecimento que mais tarde se tornaria a base de seu trabalho como comunicador.

Foi em 2004 que surgiu o projeto que mudaria sua relação com o público. Lito criou o Aviões e Músicas, inicialmente como um blog voltado à explicação de assuntos relacionados à aviação. A proposta era justamente traduzir para pessoas comuns conhecimentos que normalmente ficavam restritos aos profissionais do setor.

Seis anos depois, em 2010, o projeto chegou ao YouTube. O canal cresceu ao abordar temas como funcionamento das aeronaves, turbulência, manutenção, acidentes e procedimentos de segurança. A linguagem direta e didática fez com que Lito deixasse de falar apenas para apaixonados por aviões e alcançasse também passageiros que queriam entender melhor o que acontece durante um voo.

O crescimento foi especialmente forte durante a pandemia. Atualmente, o Aviões e Músicas reúne mais de 3,7 milhões de inscritos no YouTube.

Lito não se limitou a explicar a aviação. Em 2021, aos 53 anos, realizou um sonho antigo e tornou-se piloto. A nova etapa da carreira foi acompanhada pelo público e acrescentou ao seu currículo a experiência de estar também no comando de uma aeronave.

Naquele mesmo ano, ele recebeu do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) o Destaque SIPAER, reconhecimento relacionado à contribuição para a cultura aeronáutica e a segurança de voo.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura 1 de 11

Além do canal, Lito também atuou como palestrante, consultor, escritor e empresário. Criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e escreveu o livro Onde Morrem os Aviões, inspirado em sua experiência no setor.

A popularidade de Lito também veio de uma relação que ultrapassava a paixão por aeronaves. Seus vídeos se tornaram uma referência para passageiros que tinham medo de voar.

Ao explicar por que um avião pode balançar durante uma turbulência, o significado de determinados ruídos ou como funcionam os sistemas de segurança, ele ajudava a transformar situações desconhecidas em informações compreensíveis.