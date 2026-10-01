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Morre Lito Sousa, referência da aviação brasileira que fez milhões perderem o medo de voar

Piloto, mecânico e comunicador, Lito Sousa construiu uma trajetória de mais de três décadas na aviação e se tornou referência ao traduzir os bastidores dos voos para milhões de brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:34

Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação
Lito Sousa se tornou referência nacional ao compartilhar sua experiência e paixão pela aviação Crédito: Divulgação

Morreu Lito Sousa, aos 59 anos, nesta quinta-feira (1º). Piloto, mecânico de aeronaves e especialista em segurança aérea, ele ganhou destaque no Brasil ao compartilhar nas redes sociais sua experiência no setor e explicar temas relacionados a aviões, turbulências, acidentes e segurança de voo. A morte foi comunicada no perfil oficial do piloto, em um vídeo com registros de sua trajetória e uma mensagem publicada pela esposa.

A morte acontece após meses em que Lito enfrentou a Doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), enfermidade neurodegenerativa rara e de evolução rápida. O diagnóstico foi revelado em agosto pela esposa, Mila Seidl, depois de uma investigação médica que começou com sintomas neurológicos e passou por diferentes hipóteses.

Antes da confirmação da DCJ, Lito havia revelado que enfrentava um câncer de próstata. Durante o tratamento, percebeu uma dormência no braço esquerdo e, com a evolução dos sintomas, voltou ao Brasil para investigar o quadro. Inicialmente, os médicos identificaram uma inflamação no cérebro. Exames posteriores levaram ao diagnóstico da doença priônica.

A doença provocou uma rápida perda de movimentos. Segundo Mila, apesar do avanço físico do quadro, a lucidez de Lito permanecia preservada quando o diagnóstico foi divulgado. A família passou a organizar cuidados em casa e iniciou uma corrida para encontrar pesquisas que pudessem oferecer alguma possibilidade de tratamento experimental.

A mobilização ganhou proporção nacional. Em 25 de agosto, o Ministério da Saúde chegou a solicitar a inclusão de Lito em um estudo experimental nos Estados Unidos. A busca por alternativas também envolveu pesquisadores e instituições estrangeiras, enquanto familiares e seguidores tentavam encontrar caminhos para acesso a pesquisas sobre a doença.

A história de Lito com a aviação começou muito antes da fama na internet. Ele iniciou sua trajetória profissional ainda jovem e, aos 19 anos, entrou para a Varig, trabalhando na manutenção de aeronaves. Depois, passou pela Transbrasil e construiu uma carreira de cerca de 25 anos na United Airlines. Ao todo, acumulou mais de 36 anos de experiência no setor aéreo.

Lito Sousa

Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução
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Lito Sousa segue internado após receber diagnóstico de inflamação no sistema nervoso central por Reprodução

Formado em Manutenção de Aeronaves, Lito também se especializou em segurança aérea, fatores humanos e processos relacionados à operação. Durante a carreira, ocupou funções técnicas, de supervisão e gestão, conhecimento que mais tarde se tornaria a base de seu trabalho como comunicador.

Foi em 2004 que surgiu o projeto que mudaria sua relação com o público. Lito criou o Aviões e Músicas, inicialmente como um blog voltado à explicação de assuntos relacionados à aviação. A proposta era justamente traduzir para pessoas comuns conhecimentos que normalmente ficavam restritos aos profissionais do setor.

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Seis anos depois, em 2010, o projeto chegou ao YouTube. O canal cresceu ao abordar temas como funcionamento das aeronaves, turbulência, manutenção, acidentes e procedimentos de segurança. A linguagem direta e didática fez com que Lito deixasse de falar apenas para apaixonados por aviões e alcançasse também passageiros que queriam entender melhor o que acontece durante um voo.

O crescimento foi especialmente forte durante a pandemia. Atualmente, o Aviões e Músicas reúne mais de 3,7 milhões de inscritos no YouTube.

Lito não se limitou a explicar a aviação. Em 2021, aos 53 anos, realizou um sonho antigo e tornou-se piloto. A nova etapa da carreira foi acompanhada pelo público e acrescentou ao seu currículo a experiência de estar também no comando de uma aeronave.

Naquele mesmo ano, ele recebeu do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) o Destaque SIPAER, reconhecimento relacionado à contribuição para a cultura aeronáutica e a segurança de voo.

Lito Sousa foi diagnosticado com doença rara e sem cura

Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Esposa de Lito Sousa revela que ele foi diagnosticado com doença rara e sem cura por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
Lito Sousa e a esposa Mila Seidl por Reprodução|Redes sociais
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Lito Sousa, conhecido pelo canal Aviões e Músicas por Reprodução|Redes sociais

Além do canal, Lito também atuou como palestrante, consultor, escritor e empresário. Criou a Lito Aviation Academy, voltada à formação de profissionais da área, e escreveu o livro Onde Morrem os Aviões, inspirado em sua experiência no setor.

A popularidade de Lito também veio de uma relação que ultrapassava a paixão por aeronaves. Seus vídeos se tornaram uma referência para passageiros que tinham medo de voar.

Ao explicar por que um avião pode balançar durante uma turbulência, o significado de determinados ruídos ou como funcionam os sistemas de segurança, ele ajudava a transformar situações desconhecidas em informações compreensíveis.

Em entrevista à Trip, em 2022, quando o canal já tinha mais de 2 milhões de inscritos, Lito falou justamente sobre esse papel de traduzir os mistérios da aviação para quem estava do outro lado da tela.

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