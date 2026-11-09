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Morre Marcelo Carloni, gestor da TV Diário, aos 45 anos

Profissional estava na emissora desde a fundação, em 2000, e enfrentava um câncer havia dois anos; ele deixa esposa e dois filhos

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:11

Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos
Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos Crédito: Reprodução/TV Diário

Marcelo Lourenço Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu neste domingo (8), aos 45 anos. Um dos primeiros funcionários da emissora, ele construiu uma trajetória de 26 anos na empresa, onde começou a trabalhar no ano de inauguração, em 2000. O profissional enfrentava um câncer havia dois anos.

Nascido em Jaú, no interior de São Paulo, Marcelo entrou na TV Diário como editor de imagens. Ao longo dos anos, assumiu novas funções até chegar à gestão de tecnologia e operações. Ele deixa a esposa, Fernanda, e os filhos, Olívia e Mathias.

Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos

Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos por Reprodução
Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos por Reprodução
Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos por Reprodução/TV Diário
Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos por Reprodução
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Marcelo Carloni, gestor de tecnologia e operações da TV Diário, morreu aos 45 anos por Reprodução

Em nota publicada nas redes sociais, a TV Diário lamentou a morte do funcionário e destacou sua dedicação à emissora. "Marcelo dedicou grande parte de sua vida à TV Diário, deixando uma história marcada pelo comprometimento, profissionalismo, generosidade e pelas relações construídas ao longo de tantos anos", afirmou a empresa.

A emissora também agradeceu pela contribuição do profissional e disse que sua presença deixará marcas permanentes na história da empresa e na memória de quem trabalhou com ele.

A ex-editora da TV Diário Margarete Sato, que conviveu com Marcelo durante 26 anos, também prestou uma homenagem ao colega. Ela relembrou o início da trajetória dos dois na emissora e destacou características que marcaram a personalidade do profissional.

"Marcelinho, como sempre o chamei, tinha 18 anos quando cheguei à TV. Naquele ano, 2000, o menino loirinho já se destacava pela inteligência, pelo talento. Na emissora era até tímido, com um sorriso doce. Esse jeitinho, aliás, foi sempre a marca dele", contou.

Margarete também falou sobre a evolução profissional de Marcelo, que se tornou líder ao longo dos anos, e ressaltou a maneira respeitosa com que ele conduzia o trabalho.

"Com o tempo, Marcelinho parecia ter pressa de viver. Casou-se cedo, teve filhos. Se tornou um líder, mas não era uma liderança comum. Jovem, a tendência era não ser reconhecido. Mas a cada novo desafio ele aprendia, buscava novas habilidades, se impunha não pela força, mas pelo respeito. Em 26 anos de convivência, nunca o vi alterar a voz. E não tinha algo difícil para ele. Tudo era possível de se fazer, tudo era contornável".

Ao encerrar a homenagem, a ex-editora destacou a saudade deixada pelo amigo. "Marcelinho foi uma pessoa rara, e continua sendo, porque vive no coração de tantos que o admiram. É daqueles caras que, quando se vai, deixa o mundo com saudade. Meu amigo tão querido viveu com sabedoria. Está, certamente, em paz".

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