LUTO

Morre Márcio Santos, apresentador de afiliada da TV Globo, aos 55 anos

Profissional esteve à frente do programa MG Rural

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:45

Márcio Santos, apresentador da TV Integração Crédito: Divulgação/TV Integração

Márcio Santos, conhecido por comandar o MG Rural na TV Integração, morreu nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora. O apresentador, aos 55 anos, enfrentava um tratamento contra o câncer havia cerca de três anos e estava internado na cidade da Zona da Mata.

Márcio Santos, apresentador da TV Integração 1 de 3

Durante 15 anos na emissora afiliada da Rede Globo, Márcio construiu uma relação de muita proximidade com o público. À frente do programa voltado para o agronegócio, ele conquistou telespectadores de cidades mineiras.

Colegas de profissão e amigos destacam que ele era reconhecido pelo respeito aos colegas de redação, pela ética e pelo compromisso com um jornalismo humanizado e responsável. Márcio deixa esposa e duas filhas.