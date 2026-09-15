Morre Márcio Santos, apresentador de afiliada da TV Globo, aos 55 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:45
Márcio Santos, conhecido por comandar o MG Rural na TV Integração, morreu nesta terça-feira (15), em Juiz de Fora. O apresentador, aos 55 anos, enfrentava um tratamento contra o câncer havia cerca de três anos e estava internado na cidade da Zona da Mata.
Márcio Santos, apresentador da TV Integração
Durante 15 anos na emissora afiliada da Rede Globo, Márcio construiu uma relação de muita proximidade com o público. À frente do programa voltado para o agronegócio, ele conquistou telespectadores de cidades mineiras.
Colegas de profissão e amigos destacam que ele era reconhecido pelo respeito aos colegas de redação, pela ética e pelo compromisso com um jornalismo humanizado e responsável. Márcio deixa esposa e duas filhas.
Com informações do G1.