Morre Michael Forest, ator de 'Star Trek', aos 97 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 14:44
O ator norte-americano Michael Forest, lembrado por papéis marcantes como 'Star Trek' (Jornada nas Estrelas) e 'Além da Imaginação', morreu aos 97 anos na última quarta-feira (14). A informação foi divulgada inicialmente pelo amigo James A. Brown e confirmada pelo portal Deadline neste fim de semana. O artista morava há alguns anos em uma casa de repouso na cidade de Sparks, no estado de Nevada (EUA).
Michael Forest
O rosto de Forest ficou eternizado na televisão ao interpretar o poderoso deus Apollo na franquia espacial. Com muita disposição e paixão pela arte, ele fez questão de trabalhar até os 90 anos. Sua última aparição nas telas aconteceu no curta-metragem 'When the Train Stops', lançado em 2019, onde deu vida ao personagem Marshal Preston Booth.
Muito além da atuação, o astro também construiu uma longa carreira na dublagem, dando a voz para dezenas de produções, incluindo a franquia 'Power Rangers'. Durante uma década, entre 1968 e 1978, ele chegou a se mudar para Roma, na Itália. Na Europa, mergulhou intensamente nas dublagens e gravou cerca de 500 projetos audiovisuais.
Nascido com o nome de batismo Gerald Michael Charlebois, ele adotou a identidade artística de Michael Forest logo no início de sua carreira, em 1957. Na vida pessoal, o ator viveu um longo romance e foi casado com a atriz Diana Hale por mais de cinco décadas. A união durou até a morte da esposa, em abril de 2022, e o casal não deixou filhos.