LUTO

Morre Michael Gray, o Capitão Marvel na série 'Shazam!', aos 75 anos

Ator ganhou fama nos anos 1970 ao interpretar o adolescente Billy Batson

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 08:07

Michael Gray na época de 'Shazan!' (1974-1976) Crédito: Divulgação/CBS

O ator norte-americano Michael Gray morreu aos 75 anos na cidade de Palm Desert, na Califórnia (EUA). A notícia foi divulgada pelo portal Deadline nesta quinta-feira (22), mas o falecimento ocorreu no último dia 16 de outubro em decorrência de causas naturais.

O ator Michael Gray 1 de 4

Gray ficou conhecido mundialmente ao interpretar o jovem Billy Batson na série de televisão 'Shazam!', exibida originalmente entre 1974 e 1976 pela emissora americana CBS. Na trama, o personagem era um adolescente comum que se transformava no poderoso super-herói Capitão Marvel sempre que gritava a palavra mágica que dava nome ao programa.

No Brasil, a produção estreou na TV Globo em 1975 e ganhou reprises na grade do SBT durante o final da década de 1980. Enquanto Gray vivia a versão jovem do protagonista, o herói na forma adulta foi interpretado pelo ator Jackson Bostwick na primeira temporada e por John Davey na segunda temporada.

Antes de assumir seu principal papel, o artista participou de outras produções, como as séries 'A Noviça Voadora' (1970) e 'The Little People' (1972). Quase cinquenta anos após vestir a camisa vermelha do herói, ele fez uma participação especial no filme 'Shazam! Fúria dos Deuses' (2023), longa estrelado por Zachary Levi nos cinemas.