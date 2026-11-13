Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman', aos 48 anos

Profissional dirigiu episódios de animações conhecidas como 'Final Space' e 'Triptank'

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:39

Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman Crédito: Reprodução/Instagram

O diretor e animador Michael John Roberts morreu na quarta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O público acompanhou o trabalho de Roberts principalmente na série 'BoJack Horseman', da Netflix, onde ele dirigiu a abertura e dois episódios. O artista também comandou 28 capítulos da animação Triptank e criou a série Dallas & Robo, lançada em 2018 com vozes de John Cena e Kat Dennings.

Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman'

Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/Mubi
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/Netflix
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/Deadline/Arquivo pessoal
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/HollywoodReporter/Arquivo pessoal
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/Instagram
1 de 5
Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman por Reprodução/Mubi

Em nota enviada à imprensa, os parentes falaram sobre o jeito criativo com que o artista enxergava a profissão e a rotina. "Michael via o mundo de uma maneira um pouco diferente. Artista talentoso com um dom extraordinário, ele conseguia encontrar algo que valia a pena explorar naquilo que outros poderiam ignorar", disse a família, segundo a Variety.

Os familiares também comentaram como a imaginação guiava as atitudes do diretor fora dos estúdios. "Sua criatividade não se limitava ao que ele colocava no papel; ela moldava a maneira como ele pensava, questionava e compreendia o mundo ao seu redor", completou o comunicado.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Morre Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman', aos 48 anos

Série de animação 'BoJack Horseman'

Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix
1 de 8
Cena da série de animação 'BoJack Horseman' por Reprodução/Netflix

O currículo dele inclui passagens por produções como F Is for Family, Final Space, Strange Planet e MrBeast Lab, além da direção de videoclipes e comerciais. Criado em Toronto, no Canadá, ele se formou no Sheridan College e começou como animador júnior antes de virar artista de storyboard, profissional que desenha as cenas quadro a quadro para guiar a animação.

A morte aconteceu por causa de um glioblastoma, um tipo agressivo de câncer cerebral, segundo informações da revista norte-americana Variety. Michael John Roberts deixa a esposa, a atriz Bree Williamson, o filho McGreggor, os pais e uma irmã.

Leia mais

Imagem - Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

Vitamina cremosa sem açúcar: receita fácil de 3 minutos com textura de milkshake

Imagem - Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - o ensinamento de Epicteto para parar de se fazer de vítima

Frase do dia do Estoicismo: 'Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa' - o ensinamento de Epicteto para parar de se fazer de vítima

Imagem - Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (13 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'Lá na Minha Terra' desta sexta (13 de novembro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Tags:

Morre Morte Série Luto Animação Michael John Roberts Bojack Horseman

Mais recentes

Imagem - Mãe de Isabella Nardoni detona Netflix por documentário de Suzane: 'Até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas?'

Mãe de Isabella Nardoni detona Netflix por documentário de Suzane: 'Até quando a gente vai transformar assassinos em protagonistas?'
Imagem - Michael John Roberts morreu de quê? Diretor de 'BoJack Horseman' enfrentava doença grave

Michael John Roberts morreu de quê? Diretor de 'BoJack Horseman' enfrentava doença grave
Imagem - Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos

Sexta-feira 13 vai provar que nem tudo é azar: o universo manda um sinal de esperança para 3 signos