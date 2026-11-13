LUTO

Morre Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman', aos 48 anos

Profissional dirigiu episódios de animações conhecidas como 'Final Space' e 'Triptank'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:39

Michael John Roberts, diretor de BoJack Horseman Crédito: Reprodução/Instagram

O diretor e animador Michael John Roberts morreu na quarta-feira (11), em Los Angeles, nos Estados Unidos. O público acompanhou o trabalho de Roberts principalmente na série 'BoJack Horseman', da Netflix, onde ele dirigiu a abertura e dois episódios. O artista também comandou 28 capítulos da animação Triptank e criou a série Dallas & Robo, lançada em 2018 com vozes de John Cena e Kat Dennings.

Michael John Roberts, diretor de 'BoJack Horseman' 1 de 5

Em nota enviada à imprensa, os parentes falaram sobre o jeito criativo com que o artista enxergava a profissão e a rotina. "Michael via o mundo de uma maneira um pouco diferente. Artista talentoso com um dom extraordinário, ele conseguia encontrar algo que valia a pena explorar naquilo que outros poderiam ignorar", disse a família, segundo a Variety.

Os familiares também comentaram como a imaginação guiava as atitudes do diretor fora dos estúdios. "Sua criatividade não se limitava ao que ele colocava no papel; ela moldava a maneira como ele pensava, questionava e compreendia o mundo ao seu redor", completou o comunicado.

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Série de animação 'BoJack Horseman' 1 de 8

O currículo dele inclui passagens por produções como F Is for Family, Final Space, Strange Planet e MrBeast Lab, além da direção de videoclipes e comerciais. Criado em Toronto, no Canadá, ele se formou no Sheridan College e começou como animador júnior antes de virar artista de storyboard, profissional que desenha as cenas quadro a quadro para guiar a animação.