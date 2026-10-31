LUTO

Morre Mulher Banana, cantora que marcou o funk carioca e fez história na Furacão 2000

Julyana Barbosa foi uma das pioneiras da representatividade trans no gênero; Tati Quebra Barraco lamentou a morte da artista nas redes sociais. Causa não foi divulgada

Heider Sacramento

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 14:06

Morre Mulher Banana, ex-Furacão 2000 Crédito: Reprodução

A cantora Julyana Barbosa, conhecida como Mulher Banana ou Garota X, morreu. A notícia foi lamentada pela funkeira Tati Quebra Barraco na manhã deste sábado (31), em uma publicação nas redes sociais. A causa da morte não foi informada.

Mulher Banana ganhou projeção no cenário musical nos anos 2000, quando esteve ligada à equipe Furacão 2000, um dos principais nomes na popularização do funk carioca. A artista ficou conhecida pelo sucesso da música Mulher Banana, que acabou se tornando sua marca artística.

Ao prestar homenagem, Tati Quebra Barraco destacou a importância da cantora para o gênero e manifestou solidariedade a familiares, amigos e fãs.

Mulher Banana 1 de 4

“Uma grande perda para o mundo do funk! Nossa querida Mulher Banana nos deixou. Descanse em paz! Meus sentimentos à família, aos amigos e a todos os fãs. Que Deus conforte o coração de todos neste momento difícil”, escreveu.

Pioneira da representatividade trans no funk

Além da carreira musical, Julyana é lembrada por sua contribuição à visibilidade de mulheres trans no funk carioca. Ela esteve entre as primeiras artistas trans a conquistar espaço e reconhecimento em um gênero historicamente marcado por barreiras de representação.

Sua trajetória também foi lembrada em manifestações culturais ligadas ao Carnaval, incluindo referências em projetos e homenagens da escola de samba Paraíso do Tuiuti.