LUTO

Morre Naty Potira, influenciadora santista que recebeu homenagem de Neymar

Ela lutava contra um câncer metastático desde 2023

Millena Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 19:48

Naty Potira Crédito: Reprodução

A influenciadora santista Naty Potira morreu neste sábado (26), aos 39 anos, em São Paulo. Ela lutava contra um câncer metastático havia cerca de três anos.

Diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023, ela chegou a anunciar que estava curada em março de 2024. Nos últimos meses, porém, passou a relatar de forma discreta que havia retomado o tratamento.

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Naty ganhou espaço na internet produzindo conteúdo sobre futebol. Torcedora fanática do Santos, costumava acompanhar o dia a dia do clube, mostrar bastidores e compartilhar suas reações às partidas.

Em 2026, a influenciadora também acompanhou de perto a Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. O trabalho no esporte proporcionou encontros com nomes como Romário e Ronaldo Fenômeno.

Naty também se aproximou de Neymar. Em maio, ela ganhou uma camisa do jogador após uma partida do Santos. Ao compartilhar o encontro, contou que havia enfrentado semanas difíceis em razão do tratamento.

“Eu passei por dias muito difíceis recentemente. Fiquei longe dos jogos por quase três meses, entre tratamento, consultas e internação hospitalar”, relatou.