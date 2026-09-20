LUTO

Morre Nick Sol, cantora de funk e destaque do Carnaval, aos 38 anos

Artista convivia com doença autoimune e não resistiu às complicações após passar por um transplante

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 13:59

A cantora Nick Sol Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora e dançarina Nick Sol, figura marcante nos palcos do Carnaval de Fortaleza, faleceu aos 38 anos. A morte foi confirmada pela família da artista nas redes sociais no último sábado (19), após a funkeira passar um período internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A artista enfrentava problemas graves de saúde que pioraram logo após a maratona de apresentações no início deste ano. Nick convivia desde criança com uma hepatite autoimune, condição em que o sistema de defesa ataca o próprio fígado. Ela chegou a passar por um transplante de órgão recentemente, mas acabou não resistindo às complicações provocadas por uma hipertensão pulmonar.

A cantora Nick Sol 1 de 17

Em uma de suas publicações mais recentes nas redes sociais, feita no dia 27 de fevereiro deste ano, Nick compartilhou um vídeo no palco cantando a música 'Sujeito de Sorte', de Belchior, com a legenda: "Ano passado eu morri… Mas esse ano eu não morro".

Nascida e criada no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, a cearense começou ainda na adolescência como dançarina. Com o tempo, começou a cantar e assumiu a liderança da Banda Nick Sol, onde criou uma identidade própria. Nos shows, ela entregava uma mistura de funk, trap e hip-hop com ritmos nordestinos como forró, piseiro e axé.

No Carnaval da capital cearense, ela arrastava o público nos principais pontos da folia. Além das festas de rua, Nick era apoiadora de projetos sociais, levando sua arte para eventos como a Expo Favela, a Taça das Favelas e a Parada da Diversidade.