LUTO

Morre Nilton Travesso, um dos maiores diretores da TV brasileira, aos 92 anos

A notícia do falecimento foi divulgada nesta sexta-feira (6); ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 22:28

Nilton Travesso faleceu aos 92 anos, em São Paulo Crédito: Arquivo pessoal

Morreu nesta sexta-feira (6), aos 92 anos, Nilton Travesso, considerado um dos principais nomes da televisão brasileira. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e faleceu em decorrência de uma infecção generalizada, segundo nota oficial emitida pelo SBT.

O velório será realizado neste sábado (7), entre 10h e 17h, no espaço Funeral Home, localizado no bairro da Bela Vista, na capital paulista.

Nilton era diretor e produtor. Em seu currículo, estão vários programas e novelas que marcaram o imaginário popular brasileiro. Com uma trajetória profissional de mais de sete décadas, ele esteve no centro do desenvolvimento da programação televisiva do país, acumulando passagens de destaque pelas redes Record, Globo, Manchete e SBT.

Sua carreira teve início em 1953, ao ingressar em uma oficina promovida pela TV Record nos meses que antecederam a inauguração da emissora. Na década de 1960, integrou a chamada "Equipe A", núcleo criativo formado ao lado de Raul Duarte, Manoel Carlos e Antônio Augusto Amaral de Carvalho.

Nesse período, dirigiu atrações como “Hebe”, o musical “O Pequeno Mundo de Ronnie Von”, o “Jovem Guarda" e os históricos Festivais de Música Popular Brasileira.

Em 1970, foi contratado pela Rede Globo, onde esteve à frente de grandes projetos na grade da emissora. Integrou a equipe de criação do “Fantástico”. Produziu o vídeo da canção "América do Sul", interpretada por Ney Matogrosso, apontado como o primeiro videoclipe produzido no Brasil.

Também participou da criação de atrações como “TV Mulher” e “Som Brasil", além de assinar a direção de programas como “Chico Anysio Show", "Turma do Balão Mágico" e "Mais Você".

Na TV Manchete, participou da estruturação do setor de telenovelas que culminaria na produção de títulos como “Pantanal” (1990). No SBT, dirigiu a aclamada adaptação de “Éramos Seis" (1994) e participou da criação do infantil “Bom Dia & Cia".

Em 2001, fundou a Nilton Travesso Oficina de Atores, instituição sediada no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Reconhecida no meio artístico, a escola oferece cursos livres e técnicos voltados à interpretação teatral e audiovisual para alunos a partir dos 7 anos, abrangendo também disciplinas de produção executiva, operação técnica, cenografia e figurino.