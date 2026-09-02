LUTO

Morre o ator e diretor Gracindo Jr., pioneiro da TV Globo, aos 83 anos

Artista marcou época em novelas de grande audiência e na direção de programas clássicos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:07

Gracindo Jr Crédito: Acervo/ TV Globo

O ator e diretor Gracindo Jr. morreu aos 83 anos, no Rio de Janeiro. A confirmação da partida do artista foi dada por seu filho, Pedro Gracindo, embora a causa do falecimento não tenha sido divulgada à imprensa. Nascido Epaminondas Xavier Gracindo na capital fluminense em maio de 1943, ele era apaixonado pelas artes, sendo filho do lendário ator Paulo Gracindo (1911-1995).

Gracindo Júnior 1 de 4

A trajetória profissional de Gracindo Jr. confunde-se com a própria história da televisão no país. Aos 15 anos, em 1959, ele iniciou sua carreira na Rádio Nacional como ator e redator, migrando posteriormente para os palcos no teatro. Em 1965, esteve presente no grupo pioneiro que inaugurou a TV Globo, participando das primeiras produções do canal, como 'Rosinha do Sobrado', 'Padre Tião' e 'A Rainha Louca'.

Ao longo de décadas na emissora, o ator integrou o elenco de sucessos que marcaram época, incluindo 'O Bem Amado', onde contracenou diretamente com o pai, 'O Casarão', 'Mandala', 'O Salvador da Pátria', 'Rainha da Sucata', 'Explode Coração' e 'Celebridade'. Além da atuação diante das câmeras, consolidou respeito nos bastidores como diretor, comandando produções como a novela 'Marron-Glacé' e episódios de 'Os Trapalhões', além de coordenar os primeiros videoclipes exibidos pelo programa Fantástico.