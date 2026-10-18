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Morre o cantor Benito Di Paula, cantor de 'Retalhos de Cetim' e 'Charlie Brown', aos 84 anos

Ícone do samba brasileiro, artista estava internado em São Paulo e morreu após complicações de um câncer

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 22:11

Benito Di Paula
Benito Di Paula Crédito: Reprodução

Morreu neste domingo (18), aos 84 anos, o cantor e compositor Benito Di Paula, em São Paulo. Conhecido por sucessos como “Retalhos de Cetim” e “Charlie Brown”, o artista estava internado no Hospital 9 de Julho e morreu em decorrência de complicações de um câncer.

Um dos grandes nomes da música popular brasileira, Benito marcou a década de 1970 ao desenvolver um estilo próprio de samba, misturando romantismo, ritmo e a sonoridade marcante do piano. O artista, cujo nome de nascimento é Uday Veloso, adotou o nome artístico Benito Di Paula no fim dos anos 1960.

Benito di Paula

Benito di Paula por Reprodução
Benito di Paula por Reprodução
Benito di Paula por Reprodução
Benito Di Paula por Reprodução
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Benito di Paula por Reprodução

Embora tenha se destacado no universo do samba, o cantor preferia se apresentar como “sambeiro” e “pianeiro”, e sua escolha refletia sua maneira particular de tocar, utilizando o piano para reproduzir elementos rítmicos tradicionalmente associados a instrumentos de percussão.

O reconhecimento nacional veio com “Retalhos de Cetim”, lançada em 1972 e transformada em um dos maiores sucessos do ano seguinte. A música ultrapassou a marca de 150 mil cópias vendidas e ajudou a consolidar o artista entre os nomes mais populares do país.

Antes disso, Benito já havia chamado atenção com “Violão Não Se Empresta a Ninguém”, presente em um disco de 1971. Nos anos seguintes, ampliou seu repertório de sucessos com “Se Não For Amor”, “Charlie Brown”, “Beleza Que É Você Mulher” e “Vai Ficar na Saudade”.

Apesar da popularidade, o cantor enfrentou resistência de parte da crítica musical, que considerava "cafona" suas composições românticas e seu visual característico, de cabelos compridos e bigode. Apesar disso, ele seguiu seu estilo e se popularizou ao longo das décadas.

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A influência de Benito também chegou às gerações seguintes do samba e do pagode, fazendo com que, em 2003, ele gravasse “Do Jeito Que a Vida Quer” ao lado do grupo Revelação, parceria que ganhou destaque nas rádios e apresentou seu trabalho a um público mais jovem.

A trajetória musical do artista começou ainda na adolescência. Sua primeira gravação ocorreu em 1956, com a composição “Final”, registrada por Portinho e sua Orquestra. Dez anos depois, lançou seu primeiro compacto com o próprio nome. Em 1969, a canção “Canção para o Nosso Amor” integrou a trilha sonora da novela “Nino, o Italianinho”, exibida pela TV Tupi.

Ao longo de sete décadas de atividade musical, Benito Di Paula construiu um repertório que atravessou gerações e ajudou a consolidar o piano como uma das marcas de sua interpretação do samba.

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