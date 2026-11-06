LUTO NO CINEMA

Morre o cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar por 'Uma Mulher Fantástica', aos 52 anos

Diretor faleceu por motivos de saúde em sua residência, em Santiago

Kamila Macedo

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 21:20

Sebastián Lelio morreu aos 52 anos Crédito: Reprodução/IMDB

O cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por Uma Mulher Fantástica, faleceu nesta sexta-feira (6), aos 52 anos, em sua residência, em Santiago, no Chile. Segundo comunicado emitido pela família, a morte ocorreu por motivos de saúde. Não foram divulgados mais detalhes.

Em nota publicada nas redes sociais, sua companheira, Amalia Kassai, confirmou o falecimento. "Com muita tristeza comunicamos o falecimento por motivos de saúde do cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravessando um momento de muita dor e sua lembrança permanecerá para sempre entre nós", declarou.

A família ainda destacou o impacto do diretor para o cinema chileno e solicitou privacidade: "Foi uma bela pessoa que contribuiu para a cultura chilena em grandes momentos de sua história. Como família, pedimos respeito à intimidade e consideração nestes momentos difíceis."

Sebastián Lelio 1 de 5

Nascido na Argentina e criado no Chile desde a infância, Lelio consolidou sua projeção internacional em 2013 com o longa "Glória", obra que rendeu a atriz Paulina García o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Berlim.

Um dos maiores destaques da sua carreira ocorreu em 2018, quando conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrageiro – o primeiro para o Chile – por “Uma Mulher Fantástica". Protagonizado por Daniela Vega, o filme aborda o preconceito enfrentado por uma mulher transgênero após a morte do companheiro.

A produção também acumulou premiações de prestígio, como o Urso de Prata de Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, o Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano e cinco troféus no Prêmio Platino.

O cineasta também dirigiu produções de destaque, como “Desobediência” (2017), estrelado por Rachel Weisz e Rachel McAdams, “Gloria Bell” (2018), com Julianne Moore e “O Milagre” (2022), protagonizado por Florence Pugh.