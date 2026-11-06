Morre o cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar por 'Uma Mulher Fantástica', aos 52 anos

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Kamila Macedo
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 21:20
O cineasta chileno Sebastián Lelio, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional por Uma Mulher Fantástica, faleceu nesta sexta-feira (6), aos 52 anos, em sua residência, em Santiago, no Chile. Segundo comunicado emitido pela família, a morte ocorreu por motivos de saúde. Não foram divulgados mais detalhes.
Em nota publicada nas redes sociais, sua companheira, Amalia Kassai, confirmou o falecimento. "Com muita tristeza comunicamos o falecimento por motivos de saúde do cineasta Sebastián Lelio. Estamos atravessando um momento de muita dor e sua lembrança permanecerá para sempre entre nós", declarou.
A família ainda destacou o impacto do diretor para o cinema chileno e solicitou privacidade: "Foi uma bela pessoa que contribuiu para a cultura chilena em grandes momentos de sua história. Como família, pedimos respeito à intimidade e consideração nestes momentos difíceis."
Sebastián Lelio
Nascido na Argentina e criado no Chile desde a infância, Lelio consolidou sua projeção internacional em 2013 com o longa "Glória", obra que rendeu a atriz Paulina García o Urso de Prata de Melhor Atriz no Festival Internacional de Cinema de Berlim.
Um dos maiores destaques da sua carreira ocorreu em 2018, quando conquistou o Oscar de Melhor Filme Estrageiro – o primeiro para o Chile – por “Uma Mulher Fantástica". Protagonizado por Daniela Vega, o filme aborda o preconceito enfrentado por uma mulher transgênero após a morte do companheiro.
A produção também acumulou premiações de prestígio, como o Urso de Prata de Melhor Roteiro no Festival Internacional de Cinema de Berlim, o Prêmio Goya de Melhor Filme Ibero-Americano e cinco troféus no Prêmio Platino.
O cineasta também dirigiu produções de destaque, como “Desobediência” (2017), estrelado por Rachel Weisz e Rachel McAdams, “Gloria Bell” (2018), com Julianne Moore e “O Milagre” (2022), protagonizado por Florence Pugh.
Seu trabalho mais recente nos cinemas foi o longa “A Onda" (2025), inspirado pelas manifestações feministas de 2018 no Chile. Nos últimos tempos, Lelio trabalhava no seu próximo projeto, chamado “Poeta Chileno", adaptação do romance homônimo do escritor Alejandro Zambra.