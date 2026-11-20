LUTO

Morre o influenciador Gabriel Félix, aos 29 anos; noiva Isabelle Abreu pede orações na web

Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel na internet, confirmou a morte nesta sexta-feira (20)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:13

Gabriel Félix e Isabelle Abreu com a filha, Amelie Crédito: Reprodução/Instagram

O influenciador digital Gabriel Félix morreu na noite desta quinta-feira (19), aos 29 anos. A notícia foi confirmada nesta sexta-feira (20) pela noiva dele, a também influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

Isabelle usou seu perfil no Instagram para avisar os seguidores sobre a perda e disse que a família ainda não sabe o que provocou a morte. Ela pediu respeito à privacidade neste momento e orações para o companheiro.

"Oi, pessoal, infelizmente a notícia é verdadeira. Ainda não sabemos o que aconteceu, mas o Gabriel faleceu ontem à noite. Peço que orem por ele, peço que clamem a Deus pra que o receba com muito amor. Eu tô sem chão, eu não sei o que fazer", escreveu Isabelle nos stories.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

Pouco tempo depois do primeiro aviso, Isabelle publicou um texto de despedida lembrando da história do casal e da filha dos dois, Amelie, de 3 anos. Gabriel somava mais de 1 milhão de seguidores e fazia sucesso ao lado da noiva mostrando a rotina da família, além de manter um canal no YouTube.

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso. É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo. Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir. O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea", desabafou a influenciadora.

Último post de Gabriel Félix nas redes sociais 1 de 8

Na mensagem, ela também citou a importância do noivo na criação da filha, nascida em outubro de 2023: "Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai. O nosso amor é eterno. E o seu legado também será".

Leia mais Quem era Gabriel Félix, influenciador que morreu aos 29 anos e fazia sucesso com vídeos de família

Últimas postagens antes da morte

Horas antes de morrer, na noite de quinta-feira (19), Gabriel havia publicado vídeos brincando com Amelie em uma pracinha. Na legenda, o influenciador se declarou para a menina e falou sobre a experiência da paternidade.

"Às vezes paro e penso: 'Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso', que doideira a vida. É sobre isso", escreveu ele em seu último post. No mesmo dia, Isabelle também havia mostrado sua rotina normal nas redes sociais, com registros de uma aula de dança e de uma foto de Gabriel com a filha em uma moto antiga.

Leia na íntegra texto publicado por Isabelle Abreu

"Não sei como começar esse texto, eu nunca pensei que fosse precisar escrever sobre isso, ontem a noite Gabriel faleceu.

É difícil encontrar palavras para descrever o que estamos vivendo.

Estou sentindo uma dor que nunca imaginei sentir.

O Gabriel é o amor da minha vida, minha alma gêmea. E esse amor foi tão grande que se materializou na Amelie, a parte mais linda da nossa história.

Neste momento, peço orações. Que o Gabriel possa sentir todo o amor que nós sentimos por ele, e também o carinho de tantas pessoas que acompanharam a nossa história.

Eu te amo, Gabriel. Que honra ter compartilhado esses anos com você. Que honra a Amelie ter você como pai.

O nosso amor é eterno. E o seu legado também será. Eu não consigo imaginar um mundo que não tenha você. Eu não quero acreditar no que aconteceu, eu quero você de volta. Eu fico perguntando pra Deus onde você está.

Peço, por favor, que respeitem este momento tão delicado. Ainda estamos tentando compreender tudo o que aconteceu e precisamos de tempo e privacidade para viver essa dor.