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Morre o jornalista escolhido por Roberto Carlos para escrever biografia oficial nunca lançada

Crítico musical tinha 73 anos, passou por publicações como Rolling Stone e Veja e conquistou a confiança do 'Rei' para contar sua história

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:01

Roberto Carlos deixa legado na música brasileira
Roberto Carlos deixa legado na música brasileira Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu, aos 73 anos, o jornalista e crítico musical Okky de Souza, considerado um dos nomes importantes do jornalismo cultural brasileiro. A morte foi comunicada pelo jornalista Sérgio Martins nas redes sociais.

Okky construiu parte da carreira acompanhando e escrevendo sobre a música brasileira. Na década de 1970, trabalhou na primeira edição brasileira da revista Rolling Stone e, posteriormente, integrou a equipe da Veja. Ao longo da trajetória, escreveu sobre grandes artistas e ganhou reconhecimento especialmente pela divulgação do rock nacional na imprensa.

Show de Roberto Carlos em Salvador

Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS
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Show de ROberto Carlos em Salvador por Bruno Conha/ Secom PMS

A relação de confiança construída com artistas levou Okky a receber, em 2000, uma missão especial: ele foi escolhido por Roberto Carlos para escrever a biografia oficial do cantor.

Na época, o jornalista explicou à Folha de S.Paulo que atuaria como ghost-writer e que Roberto seria apresentado como autor da própria história. "É, vou escrever, sim. Mas serei apenas o ghost-writer, o autor será o próprio Roberto", afirmou.

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O projeto, no entanto, nunca chegou às livrarias. A biografia oficial permaneceu inédita, tornando-se uma curiosidade na trajetória tanto do jornalista quanto do cantor.

Roberto Carlos já travou uma conhecida disputa judicial contra a publicação de uma biografia não autorizada sobre sua vida e, posteriormente, planejou apresentar sua própria versão da história.

Reservado, Okky de Souza também era conhecido pela timidez e mantinha uma vida distante da exposição. Ao comunicar sua morte, Sérgio Martins ressaltou que são raros até mesmo registros fotográficos recentes do jornalista.

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