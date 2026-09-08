Morre o jornalista escolhido por Roberto Carlos para escrever biografia oficial nunca lançada

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Fernanda Varela
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 11:01
Morreu, aos 73 anos, o jornalista e crítico musical Okky de Souza, considerado um dos nomes importantes do jornalismo cultural brasileiro. A morte foi comunicada pelo jornalista Sérgio Martins nas redes sociais.
Okky construiu parte da carreira acompanhando e escrevendo sobre a música brasileira. Na década de 1970, trabalhou na primeira edição brasileira da revista Rolling Stone e, posteriormente, integrou a equipe da Veja. Ao longo da trajetória, escreveu sobre grandes artistas e ganhou reconhecimento especialmente pela divulgação do rock nacional na imprensa.
Show de Roberto Carlos em Salvador
A relação de confiança construída com artistas levou Okky a receber, em 2000, uma missão especial: ele foi escolhido por Roberto Carlos para escrever a biografia oficial do cantor.
Na época, o jornalista explicou à Folha de S.Paulo que atuaria como ghost-writer e que Roberto seria apresentado como autor da própria história. "É, vou escrever, sim. Mas serei apenas o ghost-writer, o autor será o próprio Roberto", afirmou.
O projeto, no entanto, nunca chegou às livrarias. A biografia oficial permaneceu inédita, tornando-se uma curiosidade na trajetória tanto do jornalista quanto do cantor.
Roberto Carlos já travou uma conhecida disputa judicial contra a publicação de uma biografia não autorizada sobre sua vida e, posteriormente, planejou apresentar sua própria versão da história.
Reservado, Okky de Souza também era conhecido pela timidez e mantinha uma vida distante da exposição. Ao comunicar sua morte, Sérgio Martins ressaltou que são raros até mesmo registros fotográficos recentes do jornalista.