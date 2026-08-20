LUTO

Morre o jornalista João Garcia, aos 77 anos, após complicações de doença inflamatória

Apresentador e comentarista esportivo, ele presidiu a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos e teve uma carreira de mais de cinco décadas no jornalismo

Fernanda Varela

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:17

Jornalista João Garcia Crédito: Reprodução

Morreu, aos 77 anos, o jornalista e radialista João Garcia, nessa terça-feira (18). Ele enfrentava complicações decorrentes da aterosclerose, doença que compromete a circulação sanguínea. A informação sobre a morte foi divulgada nas redes sociais.

João Garcia dedicou mais de cinco décadas ao jornalismo e ao rádio e se tornou um dos nomes da crônica esportiva do Rio Grande do Sul. Natural de Arroio Grande, no estado, ele atuou como apresentador e comentarista esportivo e também presidiu a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG).

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Ao longo da carreira, o jornalista trabalhou no Grupo RBS e passou por diferentes veículos de comunicação do Rio Grande do Sul.

Nos últimos anos, João Garcia enfrentou complicações provocadas pela aterosclerose e passou por procedimentos cirúrgicos e tratamentos médicos. Em decorrência de uma infecção, ele precisou amputar parte dos dedos de um dos pés para conter o avanço do quadro.

Em uma publicação nas redes sociais, a família destacou a trajetória profissional do jornalista e as amizades construídas ao longo de mais de 50 anos de carreira. “João dedicou mais de cinco décadas de sua vida ao jornalismo e ao rádio, tornando-se um dos grandes nomes da crônica esportiva do Rio Grande do Sul”, diz o texto.

A Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos também lamentou a morte do ex-presidente. Em nota, a entidade destacou a trajetória de João Garcia na comunicação e sua atuação no jornalismo esportivo.