LUTO

Morre Oswaldinho do Acordeon, mestre da sanfona e referência do forró, aos 72 anos

Músico construiu uma trajetória de seis décadas e misturou ritmos nordestinos ao jazz, rock e blues

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 11:45

Oswaldinho do Acordeon Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O sanfoneiro e compositor Oswaldinho do Acordeon morreu neste domingo (25), aos 72 anos. A notícia foi confirmada pela equipe do ártista por meio de um comunicado publicado em seu perfil no Instagram. Os detalhes sobre o local do velório, sepultamento e a causa da morte não foram informados pela família.

Oswaldinho do Acordeon morreu no último domingo (25) 1 de 14

Com uma carreira iniciada ainda na infância, Oswaldinho dedicou cerca de 60 anos a música e ficou conhecido pelo domínio da sanfona e por transformar o forró tradicional, incluindo ao ritmo elementos como jazz, rock e blues.

Com a confirmação da morte, o cantor Chico César usou as redes sociais para se despedir: "Adeus, mestre Oswaldinho do Acordeon. Você e sua música seguem em nossos corações". A cantora Elba Ramalho também prestou solidariedade aos familiares, enquanto o guitarrista Nelson Faria declarou que o país perdeu um de seus maiores músicos.

Batizado como Oswaldo de Almeida e Silva, o artista nasceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, em 5 de junho de 1954. Filho do sanfoneiro baiano Pedro Sertanejo, ele aprendeu a tocar sozinho ainda menino, acompanhando os passos do pai em casa.

A casa da família era ponto de encontro para referências da cultura brasileira. Por lá, o jovem músico conviveu com Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Sivuca, apreendendo diferentes maneiras de tocar a sanfona.

A estreia em disco aconteceu cedo, aos nove anos, gravando uma faixa ao lado do pai. Já aos 12, lançou o primeiro compacto simples, formato antigo de vinil com apenas uma música de cada lado. A partir dos anos 1970, lançou uma sequência de álbuns autorais, como 'Só Quero um Xodó' (1974) e 'Forró Pop' (1977).