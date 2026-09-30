Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

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Kamila Macedo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:45
O ator e diretor Otto Sirgo, conhecido por sua participação em novelas mexicanas, morreu aos 79 anos nesta terça-feira (29). A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Atores (Anda), que prestou uma homenagem ao veterano por meio de um comunicado oficial.
“Ator de ampla e reconhecida trajetória em teatro, cinema e televisão, com mais de cinco décadas dedicadas à nossa arte. Exemplo de entrega, profissionalismo e amor pela atuação. Nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas”, destacou a instituição.
Até o momento, a causa do falecimento de Otto Sirgo não foi divulgada ao público.
Otto Sirgo
Trajetória de Otto Sirgo
Otto nasceu em Havana, Cuba, em dezembro de 1946. Aos 22 anos, em 1968, se mudou para o México para construir uma carreira artística, movimento que consolidou sua participação sólida em novelas mexicanas que atravessaram gerações. Sua estreia na televisão ocorreu na novela Honor y Orgullo.
Ao longo da vida, ele acumulou marcos impressionantes, como um vínculo de 51 anos de contrato fixo com a rede Televisa. Seu currículo extenso conta com mais de 50 produções de grande sucesso internacional, tais como “Rosa Selvagem”, “Laços de Amor”, “A Vida é um Jogo”, “Sortilégio”, “Por Ela Sou Eva”, “Três Vezes Ana” e “O Que a Vida me Roubou”, além de peças de teatro e filmes.
Fora das telas, Otto viveu uma história de amor duradoura com a atriz Maleni Morales, com quem foi casado por 45 anos. Maleni faleceu em 2020, vítima de um câncer.