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Morre Otto Sirgo, ícone das novelas mexicanas, aos 79 anos

Conhecido por sua marcante trajetória de mais de cinco décadas na Televisa, o ator e diretor faleceu nesta terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:45

Otto Sirgo em
Otto Sirgo em "Vencer el pasado" (2021) Crédito: Reprodução

O ator e diretor Otto Sirgo, conhecido por sua participação em novelas mexicanas, morreu aos 79 anos nesta terça-feira (29). A notícia foi confirmada pela Associação Nacional de Atores (Anda), que prestou uma homenagem ao veterano por meio de um comunicado oficial.

“Ator de ampla e reconhecida trajetória em teatro, cinema e televisão, com mais de cinco décadas dedicadas à nossa arte. Exemplo de entrega, profissionalismo e amor pela atuação. Nossas mais sinceras condolências à sua família, amigos e colegas”, destacou a instituição.

Até o momento, a causa do falecimento de Otto Sirgo não foi divulgada ao público.

Otto Sirgo

Otto Sirgo por Reprodução
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Trajetória de Otto Sirgo

Otto nasceu em Havana, Cuba, em dezembro de 1946. Aos 22 anos, em 1968, se mudou para o México para construir uma carreira artística, movimento que consolidou sua participação sólida em novelas mexicanas que atravessaram gerações. Sua estreia na televisão ocorreu na novela Honor y Orgullo.

Ao longo da vida, ele acumulou marcos impressionantes, como um vínculo de 51 anos de contrato fixo com a rede Televisa. Seu currículo extenso conta com mais de 50 produções de grande sucesso internacional, tais como “Rosa Selvagem”, “Laços de Amor”, “A Vida é um Jogo”, “Sortilégio”, “Por Ela Sou Eva”, “Três Vezes Ana” e “O Que a Vida me Roubou”, além de peças de teatro e filmes.

Fora das telas, Otto viveu uma história de amor duradoura com a atriz Maleni Morales, com quem foi casado por 45 anos. Maleni faleceu em 2020, vítima de um câncer.

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