Morre Paçoca, cadela de Ana Maria Braga, aos 13 anos

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Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:05
Ana Maria Braga anunciou nesta quinta-feira (5) a morte de Paçoca, sua cachorra de estimação. A apresentadora compartilhou uma homenagem à companheira de quatro patas nas redes sociais e relembrou os mais de 13 anos de convivência.
Em um texto emocionado, Ana Maria contou que a cadela foi uma presença importante em diferentes momentos de sua vida, inclusive nos períodos mais difíceis.
Morre Paçoca, cadela de Ana Maria Braga
"A nossa Paçoca nos deu tchau. Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional. Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil", escreveu.
A apresentadora também comparou os cães a anjos enviados por Deus e disse que Paçoca foi sua "anjo da guarda" durante muitos anos. "Eu acredito que os cães são anjos que Deus nos manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo", completou.
"Descanse em paz, minha amiga. Vou te amar para sempre!", concluiu.
A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas de Ana Maria. "Sinto muito pela perda de todos vocês. Dói demais mesmo. Ela sempre foi um doce comigo e sempre vou lembrar das mordidas dela, chamando minha atenção. Terror para uns, alegria para mim (risos)", destacou o chef confeiteiro Flavio Federico.
Ahh, Ana. Paçoca foi e sempre será uma cachorrinha especial. Sempre esbelta e bela... sabia o que queria. E sempre teve a melhor companhia. Era lindo ver vocês duas juntas, o amor e os milhares de lambeijos que ela te dava. Força para você", escreveu a apresentadora Tati Machado.
Quem era Paçoca, cadela de Ana Maria Braga?
Da raça Spitz Alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia, Paçoca chegou à família de Ana Maria em outubro de 2015. A cachorrinha foi um presente da apresentadora Ana Furtado.
Com personalidade forte, ela também protagonizou momentos divertidos no Mais Você. Um dos episódios que repercutiram nas redes sociais aconteceu quando Gil do Vigor tentou fazer carinho na cadela, que estava no colo de Ana Maria. Paçoca rosnou e tentou mordê-lo, arrancando comentários do público.