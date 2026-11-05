LUTO

Morre Paçoca, cadela de Ana Maria Braga, aos 13 anos

Apresentadora lamentou a perda nas redes sociais e disse que a cachorra esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis da vida

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 14:05

Morre Paçoca, cadela de Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Maria Braga anunciou nesta quinta-feira (5) a morte de Paçoca, sua cachorra de estimação. A apresentadora compartilhou uma homenagem à companheira de quatro patas nas redes sociais e relembrou os mais de 13 anos de convivência.

Em um texto emocionado, Ana Maria contou que a cadela foi uma presença importante em diferentes momentos de sua vida, inclusive nos períodos mais difíceis.

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"A nossa Paçoca nos deu tchau. Se despedir de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional. Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil", escreveu.

A apresentadora também comparou os cães a anjos enviados por Deus e disse que Paçoca foi sua "anjo da guarda" durante muitos anos. "Eu acredito que os cães são anjos que Deus nos manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo", completou.

"Descanse em paz, minha amiga. Vou te amar para sempre!", concluiu.

A publicação recebeu mensagens de carinho de amigos e colegas de Ana Maria. "Sinto muito pela perda de todos vocês. Dói demais mesmo. Ela sempre foi um doce comigo e sempre vou lembrar das mordidas dela, chamando minha atenção. Terror para uns, alegria para mim (risos)", destacou o chef confeiteiro Flavio Federico.

Ahh, Ana. Paçoca foi e sempre será uma cachorrinha especial. Sempre esbelta e bela... sabia o que queria. E sempre teve a melhor companhia. Era lindo ver vocês duas juntas, o amor e os milhares de lambeijos que ela te dava. Força para você", escreveu a apresentadora Tati Machado.

Quem era Paçoca, cadela de Ana Maria Braga?

Da raça Spitz Alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia, Paçoca chegou à família de Ana Maria em outubro de 2015. A cachorrinha foi um presente da apresentadora Ana Furtado.