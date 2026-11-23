LUTO

Morre pai de Chadwick Boseman, o ‘Pantera Negra’, aos 82 anos

Leroy Boseman morre seis anos após a morte do filho

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:51

Pai de ator morreu aos 82 anos Crédito: Reprodução

O pai do ator Chadwick Boseman, conhecido por atuar no filme Pantera Negra, Leroy Boseman, morreu aos 82 anos após enfrentar uma “breve doença”, que não foi detalhada pela família à Fox Carolina News

O comunicado ressalta a imagem do ator como uma pai presente, além de lamentar a morte do pai do ator. “Ele era um marido amado, um pai e uma presença constante na história da nossa família. Enquanto lamentamos sua morte, refletimos com gratidão sobre a vida que ele viveu, as memórias que compartilhamos e o legado que ele deixa. Durante este momento difícil, permanecemos unidos como família, apoiando uns aos outros e honrando sua memória”.

Chadwick Boseman e os pais Crédito: Reprodução

Chadwick Boseman 1 de 5

O comunicado ainda pede respeito, privacidade, compaixão e compreensão pelo momento vivido pela família após a perda. Nascido em Belton, na Carolina do Sul, Leroy administrava uma empresa de estofados e trabalhava em uma fábrica têxtil. Ele teve três filhos com a esposa, Carolyn: Chadwick, Derrick e Kevin.