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Felipe Sena
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 16:51
O pai do ator Chadwick Boseman, conhecido por atuar no filme Pantera Negra, Leroy Boseman, morreu aos 82 anos após enfrentar uma “breve doença”, que não foi detalhada pela família à Fox Carolina News
O comunicado ressalta a imagem do ator como uma pai presente, além de lamentar a morte do pai do ator. “Ele era um marido amado, um pai e uma presença constante na história da nossa família. Enquanto lamentamos sua morte, refletimos com gratidão sobre a vida que ele viveu, as memórias que compartilhamos e o legado que ele deixa. Durante este momento difícil, permanecemos unidos como família, apoiando uns aos outros e honrando sua memória”.
Chadwick Boseman
O comunicado ainda pede respeito, privacidade, compaixão e compreensão pelo momento vivido pela família após a perda. Nascido em Belton, na Carolina do Sul, Leroy administrava uma empresa de estofados e trabalhava em uma fábrica têxtil. Ele teve três filhos com a esposa, Carolyn: Chadwick, Derrick e Kevin.
O ator morreu seis anos após o filho. Chadwick faleceu em 28 de agosto de 2020, aos 43 anos, após uma batalha privada de quatros anos contra o câncer de cólon.