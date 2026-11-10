LUTO

Morre pai de Gracyanne Barbosa aos 72 após luta contra doença que mata cerca de 18 mil homens por ano

Elias Barbosa travava luta contra câncer e fez reconciliação com Gracyanne antes de morrer

Felipe Sena

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 14:53

Gracyanne Barbosa e Elias tinham feito as pazes Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O pai da influenciadora e musa fitness Gracyanne Barbosa, Elias Barbosa, morreu aos 72 anos, na noite desta segunda-feira (9), após internação no Hospital Regional de Brasilândia (MS).

Em nota enviada ao jornal CORREIO, a assessoria de Gracyanne lamentou o momento delicado. “Neste momento tão delicado, toda a equipe da Gra quer estar ao lado dela, oferecendo muito carinho e apoio. Ainda não consegui conversar com ela, mas sentimos profundamente a perda do seu pai. Que ela se sinta acolhida e saiba que pode contar com todos nós”, diz o manager Marlon Pordec.

Elias Barbosa 1 de 4

Elias tratava um câncer de próstata. Ele será velado na cidade do sul do Mato Grosso, nesta terça-feira (10). Até o momento da publicação desta matéria, não foram divulgadas informações sobre o sepultamento, nem detalhes sobre a morte.

Há três meses, no Dia dos Pais, Gracyanne publicou uma foto ao lado de Elias nas redes sociais. Na homenagem, a influenciadora abriu o coração sobre amor, reconciliação e paz.

"Hoje foi um dia de amor, de reconciliação, de cura e, principalmente, de paz no coração. Eu acredito muito que Deus transforma aquilo que entregamos nas mãos Dele. Te amo pai. Feliz dia dos Pais", escreveu.

A causa da morte de Elias, o câncer de próstata, mata cerca de 18,5 mil brasileiros por ano, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU).

De acordo com a SBU, quando diagnosticada na fase inicial, a doença tem 90% de chances de cura. No entanto, nessa fase, o paciente ainda não consegue perceber os sinais do câncer.