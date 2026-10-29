LUTO

Morre Patrick Stewart, o Professor Xavier de 'X-Men', aos 86 anos

Comunicado sobre o falecimento do ator britânico foi publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (29)

Kamila Macedo

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 17:30

Patrick Stewart faleceu aos 86 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator britânico Sir Patrick Stewart, consagrado por sua interpretação como o Professor Charles Xavier na franquia "X-Men" no cinema e como o Capitão Jean-Luc Picard em "Star Trek: A Nova Geração", morreu na última quarta-feira (28), aos 86 anos.

A confirmação do falecimento foi divulgada por meio das redes sociais do artista nesta quinta-feira (29). Segundo a nota oficial, o ator morreu em sua residência, em Los Angeles, acompanhado da esposa, Sunny Ozell. Stewart enfrentava complicações decorrentes de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy.

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"Anunciamos com grande tristeza o falecimento de Sir Patrick Stewart, ontem, na sua casa em Los Angeles, sob os cuidados carinhosos da sua amada esposa Sunny, após uma breve e comovente jornada com a doença de Alzheimer e demência de Corpos de Lewy", informou o comunicado oficial publicado pela família.

"Esteve amparado pelo abraço caloroso de familiares e amigos, cercado por música ao vivo, orações, lágrimas, risos e o tipo de emoção profunda que só ele conseguia inspirar após uma vida inteira de dedicação a todos nós. Guardaremos para sempre a serenidade e reflexão no seu rosto, uma recordação duradoura da sua graça invencível", destacou a nota.

Patrick tinha uma longeva carreira no teatro britânico, tendo sido destaque em peças de William Shakespeare durante décadas. Ganhou projeção internacional em 1987, ao assumir o papel do Capitão Jean-Luc Picard em "Star Trek: A Nova Geração". Ele retornou ao papel em produções posteriores, aparecendo em quatro filmes da franquia, "Star Trek: Generations" (1994), "Star Trek: First Contact" (1996), "Star Trek: Insurrection" (1998) e "Star Trek: Nemesis" (2002), e na série "Star Trek: Picard" (2020).

Em 2000, Stewart assumiu outro papel marcante de sua carreira ao interpretar o Professor Charles Xavier no filme "X-Men", adaptação dos quadrinhos para o cinema. O ator integrou o elenco da franquia de mutantes ao longo de mais de duas décadas, se tornando uma das figuras mais memoráveis das produções de super-heróis para o audiovisual.

Seu último trabalho será, justamente, uma participação como Professor Xavier no filme "Vingadores: Doutor Destino", com lançamento previsto para 16 de dezembro deste ano.