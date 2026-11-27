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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 10:19
O ex-baterista da banda britânica Buzzcocks, Phil Barker, de 65 anos, morreu no último sábado (21) na Ilha de Wight, no Reino Unido. Segundo nota divulgada pelo próprio grupo, o músico tratava um câncer há cinco anos e faleceu enquanto dormia.
Phil Barker, ex-baterista da Buzzcocks
Barker tocou por 14 anos na banda, formada em Manchester em 1976 e conhecida por ajudar a criar o punk rock e o pop punk britânicos. No site oficial do grupo, os integrantes lembraram que ele gravou cinco discos e viajou o mundo com eles, incluindo uma turnê abrindo os shows da banda Nirvana, em 1994.
Nas redes sociais, o vocalista e guitarrista Steve Diggle lamentou a perda e disse que vai dedicar ao amigo o próximo show nos Estados Unidos, na cidade de St. Petersburg. "Estou me lembrando dos bons momentos, Phil, e você era um ótimo baterista", escreveu o artista.
O baterista começou a tocar no início dos anos 1980, com o grupo Lack of Knowledge. Ele também participou de gravações com os projetos Slaughter Joe e The Modern Folk Quintet, usando às vezes o apelido artístico Phil Phuture. Depois de sair dos Buzzcocks, tocou com Steve Ignorant, vocalista do Crass, na banda Stratford Mercenaries, e integrou o grupo punk DIRT.
Casado há 26 anos, Phil deixa a esposa, Deb. A loja inglesa Triple A Records também comentou a morte na internet, agradecendo a parceria de anos e o apoio que o músico sempre deu ao comércio local. Mesmo após a notícia, os Buzzcocks mantêm as apresentações marcadas para dezembro em Londres e Southampton.
"DESCANSE EM PAZ, PHIL BARKER
Estamos tristes com a notícia da morte do nosso baterista de longa data, Phil Barker. Ele faleceu tranquilamente enquanto dormia no sábado, 21 de novembro de 2026, na Ilha de Wight, após uma batalha de cinco anos contra o câncer. Ele deixa Deb, sua esposa há 26 anos.
Phil entrou para a banda ao lado do baixista e amigo de infância Tony Barber em 1992, acompanhando Pete Shelley e Steve Diggle. Ele foi fundamental para o nosso sucesso durante aquela fase e deixou o grupo no início de 2006.
Ficam apenas boas lembranças. Ele fará falta."