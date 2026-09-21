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Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Artista estava internado em clínica de reabilitação em Los Angeles

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 07:30

Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber Crédito: Reprodução/Instagram

Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford e do empresário Rande Gerber, morreu neste domingo (20), aos 27 anos. O corpo do jovem foi encontrado em uma clínica de reabilitação no Condado de Los Angeles. A causa oficial da morte ainda não foi revelada pelo instituto médico-legal.

Presley Gerber

Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Kaia Gerber, Cindy Crawford, Rande Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Rande Gerber, Cindy Crawford, Kaia Gerber e Presley Gerber por Reprodução/Getty Images
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley e a irmã, Kaia Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Presley Gerber por Reprodução/Instagram
Cindy Crawford e o filho, Presley Gerber por Reprodução/Instagram
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Presley Gerber por Reprodução/Instagram

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Um representante da família confirmou a perda e pediu respeito à dor dos parentes. Além de Presley, Cindy e Rande são pais da também modelo Kaia Gerber, de 25 anos. A família, uma das mais famosas da moda, emitiu nota pedindo privacidade.

Seguindo os passos dos pais, Presley debutou nas passarelas aos 16 anos pela Moschino. Em pouco tempo, firmou-se no mercado de luxo com campanhas para grifes como Burberry, Dolce & Gabbana e Bottega Veneta.

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Em 2018, dividiu holofotes com a irmã caçula em um ensaio da Calvin Klein. A relação próxima com Kaia era marca registrada, reforçada por tatuagens e declarações públicas de apoio mútuo nas redes e em entrevistas.

Nos últimos anos, o modelo usou sua visibilidade para debater saúde mental e dependência química. Em 2023, revelou no podcast Studio 22 o desejo de usar a própria jornada com a depressão para acolher outras pessoas em sofrimento.

O histórico de luta contra o vício também veio à tona em depoimentos recentes de Kaia à Vogue americana. Na ocasião, a atriz desabafou sobre os impactos que a dependência química causa na família. 

Com informações da CNN.

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Morre Morte Luto Modelo Presley Gerber Cindy Crawford

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