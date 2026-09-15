LUTO

Morre radialista Paulo Cesar Martino, o Pauleta, aos 62 anos

Famosos lamentaram a morte do comunicador nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 16:41

Paulo Cesar Martin Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como Pauleta, o radialista e jornalista Paulo Cesar Martin, morreu nesta terça-feira (15), aos 62 anos. A informação foi confirmada pela equipe da Rádio Antenazero, onde ele trabalhava.

A causa da morte não foi divulgada. As cerimônias de despedida, como velório e sepultamento, serão realizadas na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, nesta tarde.

Paulo Cesar Martino 1 de 3

O comunicador foi um dos responsáveis pela criação do Garagem, programa de rádio de grande sucesso na década de 1990.

A atração foi lançada em 1992, pela rádio Gazeta FM, e depois transferida para a Brasil 2000 FM.

O velório acontece no Hospital Municipal de São Caetano do Sul desde às 12h30. Às 16h, o corpo será sepultado no Cemitério Cerâmica, na mesma cidade.

Homenagens a Pauleta:

O cartunista Adão recordou os tempos em que trabalhou com Pauleta no extinto jornal Notícias Populares. “Putz, que triste. Cara super buena onda. Tive o privilégio de trabalhar com ele no NP”, contou.

"Poxa, que triste. Sinto muito", lamentou a apresentadora Sarah Oliveira ao comentar a publicação feita por Thunderbird.