LUTO

Morre Ray Tintori, diretor de cinema e namorado da atriz Heidi Gardner, aos 43 anos

Polícia e legistas investigam o que causou a morte do cineasta

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:34

Ray Tintori, diretor de cinema e namorado de Heidi Gardner Crédito: Reprodução/Instagram

O diretor de cinema norte-americano Ray Tintori morreu aos 43 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) pelo site TMZ. O motivo da morte ainda não foi divulgado, e um representante do Instituto Médico Legal de Nova York confirmou ao TMZ que o órgão investiga o caso.

O cineasta Ray Tintori 1 de 3

Tintori namorava a atriz e comediante Heidi Gardner, também de 43 anos. Ela ficou muito conhecida nos Estados Unidos por trabalhar de 2017 a 2025 no elenco fixo do Saturday Night Live, programa de comédia ao vivo mais tradicional da TV americana. Segundo pessoas próximas ouvidas pelo TMZ, Heidi está muito triste com a perda e conta com a ajuda de amigos e parentes neste momento difícil.

Os dois sempre evitaram expor o relacionamento e nunca contaram quando começaram a ficar juntos. Porém, em julho de 2025, quando Heidi fez 43 anos, o diretor abriu uma exceção e publicou várias fotos do casal no Instagram com um texto carinhoso.

Na postagem, Tintori chamou a namorada de "anjo da vida real" e contou como foi o primeiro encontro dos dois. "Eu me lembro da primeira vez que nos vimos e de como você riu com o corpo inteiro no instante em que nossos olhares se cruzaram, foi aí que me apaixonei perdidamente, num piscar de olhos", escreveu ele na rede social.

O diretor também falou sobre o quanto gostava da companhia da atriz no dia a dia. "Estou profundamente apaixonado por você, de um jeito que não tem fim. Você cuida do meu coração com perfeição e me ama da maneira mais linda. O mundo é uma carta de amor feita para você. Serei seu para sempre", completou Tintori na publicação.

Heidi Gardner e Ray Tintori 1 de 8

Ray Tintori ficou conhecido no fim dos anos 2000 dirigindo filmes curtos e clipes musicais. Ele assinou vídeos famosos da banda MGMT, como as músicas 'Time to Pretend', 'Kids' e 'Electric Feel'.