Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:30
A atriz mexicana Regina Torné morreu aos 82 anos nesta quarta-feira (11), em sua casa na Cidade do México. Conhecida no Brasil por viver Glória, a vizinha que Seu Madruga era apaixonado no seriado 'Chaves', ela trabalhou por mais de 50 anos no teatro, no cinema e na TV. A morte foi confirmada pela Asociación Nacional de Actores (ANDA), o sindicato dos artistas do México, que ainda não informou a causa.
A atriz mexicana Regina Torné interpretou Glória em 'Chaves'
De acordo com o programa de televisão mexicano Ventaneando, Regina estava em casa na capital do país quando morreu. Em nota oficial, a ANDA prestou apoio aos parentes, amigos e colegas de trabalho da artista. "Seu talento, força interpretativa e dedicação aos palcos fizeram dela uma das grandes figuras de sua geração", disse o comunicado.
No Brasil, Regina Torné ficou famosa graças à terceira versão da história das novas vizinhas de Chaves, gravada em 1978. Na história, ela interpretou Glória, tia de Paty, que se muda para a vila e logo chama a atenção de Seu Madruga (Ramón Valdés).
As tentativas de conquista do pai de Chiquinha geravam várias confusões, principalmente por causa dos ciúmes de Dona Clotilde, a Bruxa do 71 (Angelines Fernández). Mesmo aparecendo em poucos episódios, como 'A Nova Vizinhança', 'Seu Madruga, o Conquistador' e 'O Cupido Ataca de Novo', a personagem conquistou o público.
A atriz também teve papéis importantes no cinema mexicano. Em 1992, ela interpretou a rigorosa Mamá Elena no filme 'Como Água para Chocolate', dirigido por Alfonso Arau e adaptado do livro de Laura Esquivel. O papel deu à artista o Prêmio Ariel de Melhor Atriz no mesmo ano, troféu considerado o Oscar do cinema no México.
'Chaves' e 'Chapolin': veja antes e depois dos personagens
Na TV, a mexicana também atuou em novelas exibidas no Brasil, como 'Chispita', 'Chiquititas' e 'Rebelde', além da trama 'La Loba', onde interpretou Prudencia.
Em 2014, Regina decidiu parar de atuar e se mudou da Cidade do México para a cidade de Puebla. Lá, ela abriu uma escola para ensinar artes cênicas, ajudando a formar novos atores.