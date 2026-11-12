LUTO

Morre Regina Torné, atriz que interpretou o amor de Seu Madruga em 'Chaves', aos 82 anos

Atriz mexicana também atuou no filme 'Como Água para Chocolate' e na novela 'Rebelde'

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:30

Em Chaves, Regina Torné interpretou Glória, a bela vizinha por quem Seu Madruga (Ramón Valdés) era apaixonado Crédito: Reprodução (Imagem melhorada com IA)

A atriz mexicana Regina Torné morreu aos 82 anos nesta quarta-feira (11), em sua casa na Cidade do México. Conhecida no Brasil por viver Glória, a vizinha que Seu Madruga era apaixonado no seriado 'Chaves', ela trabalhou por mais de 50 anos no teatro, no cinema e na TV. A morte foi confirmada pela Asociación Nacional de Actores (ANDA), o sindicato dos artistas do México, que ainda não informou a causa.

A atriz mexicana Regina Torné interpretou Glória em 'Chaves' 1 de 12

De acordo com o programa de televisão mexicano Ventaneando, Regina estava em casa na capital do país quando morreu. Em nota oficial, a ANDA prestou apoio aos parentes, amigos e colegas de trabalho da artista. "Seu talento, força interpretativa e dedicação aos palcos fizeram dela uma das grandes figuras de sua geração", disse o comunicado.

No Brasil, Regina Torné ficou famosa graças à terceira versão da história das novas vizinhas de Chaves, gravada em 1978. Na história, ela interpretou Glória, tia de Paty, que se muda para a vila e logo chama a atenção de Seu Madruga (Ramón Valdés).

As tentativas de conquista do pai de Chiquinha geravam várias confusões, principalmente por causa dos ciúmes de Dona Clotilde, a Bruxa do 71 (Angelines Fernández). Mesmo aparecendo em poucos episódios, como 'A Nova Vizinhança', 'Seu Madruga, o Conquistador' e 'O Cupido Ataca de Novo', a personagem conquistou o público.

A atriz também teve papéis importantes no cinema mexicano. Em 1992, ela interpretou a rigorosa Mamá Elena no filme 'Como Água para Chocolate', dirigido por Alfonso Arau e adaptado do livro de Laura Esquivel. O papel deu à artista o Prêmio Ariel de Melhor Atriz no mesmo ano, troféu considerado o Oscar do cinema no México.

'Chaves' e 'Chapolin': veja antes e depois dos personagens 1 de 15

Na TV, a mexicana também atuou em novelas exibidas no Brasil, como 'Chispita', 'Chiquititas' e 'Rebelde', além da trama 'La Loba', onde interpretou Prudencia.