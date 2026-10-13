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Morre Regininha, cantora de 'Teletema', música que embalou romance em novela da Globo

Cantora também integrou a Turma da Pilantragem e o trio Umas e Outras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 13:40

Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos
Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos Crédito: Reprodução

A cantora e compositora Regininha morreu nesta terça-feira (13), aos 81 anos. A informação foi divulgada pela GloboNews. A causa da morte não foi revelada. A artista ficou conhecida nacionalmente por interpretar "Teletema", música que embalou o casal protagonista da novela Véu de Noiva, da TV Globo, exibida em 1970 e estrelada por Regina Duarte.

Regina Amália Serra de Souza, nome de batismo da artista, nasceu no Rio de Janeiro e completou 81 anos em 1º de outubro. Além de ganhar destaque na carreira solo, ela integrou a Turma da Pilantragem entre 1968 e 1969 e, em 1970, fez parte do trio Umas e Outras.

Regina Amália Serra de Souza, a Regininha

Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos por Reprodução
Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos por Reprodução
Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos por Reprodução
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Regina Amália Serra de Souza, a Regininha, tinha 81 anos por Reprodução

Formada em Psicologia, Regininha também trabalhou no mercado publicitário, com produção de jingles e locuções. Ao longo da carreira, colaborou com artistas importantes da música brasileira, entre eles Gilberto Gil, Roberto Carlos, Elba Ramalho, Carlos Lyra, Ivan Lins, Edu Lobo e Alceu Valença.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento da cantora.

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Regininha

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