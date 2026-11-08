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Morre Richard Lloyd, da banda Television, aos 75 anos

Músico enfrentava um tipo raro de tumor e faleceu em sua casa nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 11:52

Richard Lloyd, fundador da banda Television
Richard Lloyd, fundador da banda Television Crédito: Reprodução/Instagram

O guitarrista Richard Lloyd morreu neste sábado (7), aos 75 anos. Famoso por fundar a banda Television, um dos grupos mais influentes do rock nos anos 1970, ele estava em casa, na cidade de Chattanooga, no estado do Tennessee, com a esposa e o cachorro. A notícia foi confirmada pela família dele à revista Rolling Stone.

Richard Lloyd, fundador da banda Television

Richard Lloyd, fundador da banda Television por Reprodução
Richard Lloyd, dos Television, em 1979 por Reprodução/Getty Images
Richard Lloyd, fundador da banda Television por Reprodução/Instagram
Banda Television por Reprodução
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Richard Lloyd, fundador da banda Television por Reprodução

O músico enfrentava um câncer raro e agressivo nos ductos biliares, que são os canais que ligam o fígado ao intestino. A doença foi descoberta em março deste ano e acabou se espalhando. Como um dos nódulos no fígado se instalou muito perto de um vaso sanguíneo importante, os médicos não puderam operar.

Lloyd cresceu em Nova York e ajudou a criar o Television ao lado do vocalista Tom Verlaine. O trabalho dos dois tocando guitarras juntos virou referência e inspirou diversas bandas famosas que vieram depois, como R.E.M. e Sonic Youth.

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O primeiro disco da banda, Marquee Moon, lançado em 1977, virou um clássico do rock alternativo no mundo inteiro.

A formação original do grupo durou pouco e acabou se separando já em 1978, muito por conta do desgaste na convivência e dos problemas de Lloyd com o vício em drogas. Depois do término da banda, o músico seguiu na ativa, gravou nove álbuns solo e fez parcerias com vários outros artistas. 

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Tags:

Morre Morte Luto Banda Television Richard Lloyd

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