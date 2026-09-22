LUTO NA MÚSICA

Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente de helicóptero

Artista tocantinense ganhou projeção nacional com sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Nos Bares da Cidade”

Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:36

Rick, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que viajava desaparecer em SC Crédito: Reprodução

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após o helicóptero em que viajava desaparecer na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia saído de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. O acidente mobilizou equipes de busca em meio às fortes chuvas que atingiam a região.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, construiu uma das trajetórias mais conhecidas do sertanejo romântico brasileiro. Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, o cantor começou cedo na música, influenciado pelo pai, Vitor Antônio, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Rick Sollo 1 de 4

Ainda criança, aos 10 anos, Rick começou a se apresentar. Antes de encontrar o parceiro que mudaria sua trajetória, chegou a formar uma dupla com a irmã, Dalva, chamada Sereno & Serenata. Depois de outras experiências musicais, conheceu Renner em Brasília e, em 1986, os dois passaram a trabalhar juntos.

Durante os primeiros anos, Rick & Renner percorreram casas noturnas de Brasília até conquistarem espaço no mercado fonográfico. O primeiro trabalho independente veio no fim dos anos 1980, enquanto o primeiro álbum oficial por uma gravadora foi lançado em 1992. A dupla cresceu gradualmente até alcançar o grande público.

O momento decisivo aconteceu em 1998, com o lançamento de “Ela é Demais”. A música permaneceu por meses entre as mais tocadas e se transformou em um dos maiores sucessos da dupla e do sertanejo romântico. A partir dali, vieram outros hits como “Muleca”, “Cara de Pau”, “Filha”, “O Amor e Eu”, “Só Pensando em Você”, “Nos Bares da Cidade” e “Bebedeira”.

Ao longo de cerca de 25 anos de carreira em dupla, Rick & Renner venderam mais de 10 milhões de discos, além de manterem uma agenda intensa de apresentações pelo país. A dupla passou por diferentes fases, separações e reencontros ao longo dos anos.

Rick também escreveu para grandes nomes

Além dos vocais, Rick consolidou uma carreira importante como compositor e produtor musical. Suas composições foram gravadas por nomes de peso do sertanejo, entre eles Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, João Paulo & Daniel, Gian & Giovani e Gino & Geno.

Como produtor, também trabalhou em projetos de outros artistas. Entre os trabalhos citados em registros biográficos estão o álbum “Difícil Não Falar de Amor”, de Daniel, e produções da dupla Gino & Geno.

Carreira solo

Depois de anos como uma das vozes de Rick & Renner, Rick também experimentou um novo caminho individual. Em 2011, assinou com a Talismã Music e lançou o álbum “Pronto pra Te Amar”, com 13 faixas e participações de Leonardo e Eduardo Costa.

Rick & Renner ainda voltariam a se reunir em diferentes momentos. A dupla retomou a formação em 2012 e, posteriormente, voltou a se separar. Mesmo com as mudanças, as músicas que marcaram a fase de maior sucesso permaneceram no repertório do sertanejo brasileiro.