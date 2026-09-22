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Morre Rick, da dupla com Renner, aos 59 anos após acidente de helicóptero

Artista tocantinense ganhou projeção nacional com sucessos como “Ela é Demais”, “Muleca” e “Nos Bares da Cidade”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 12:36

Rick, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que viajava desaparecer em SC
Rick, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos após o helicóptero em que viajava desaparecer em SC Crédito: Reprodução

O cantor Rick Sollo, da dupla Rick & Renner, morreu aos 59 anos nesta segunda-feira (21), após o helicóptero em que viajava desaparecer na região de Urubici, na Serra de Santa Catarina. A aeronave havia saído de Balneário Camboriú com destino a São Joaquim e perdeu contato durante o trajeto. O acidente mobilizou equipes de busca em meio às fortes chuvas que atingiam a região.

Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, construiu uma das trajetórias mais conhecidas do sertanejo romântico brasileiro. Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, o cantor começou cedo na música, influenciado pelo pai, Vitor Antônio, que cantava e compunha músicas de Folia de Reis.

Rick Sollo

Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução
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Rick, da dupla com Renner, está em helicóptero que perdeu contato em Santa Catarina por Reprodução

Ainda criança, aos 10 anos, Rick começou a se apresentar. Antes de encontrar o parceiro que mudaria sua trajetória, chegou a formar uma dupla com a irmã, Dalva, chamada Sereno & Serenata. Depois de outras experiências musicais, conheceu Renner em Brasília e, em 1986, os dois passaram a trabalhar juntos.

Durante os primeiros anos, Rick & Renner percorreram casas noturnas de Brasília até conquistarem espaço no mercado fonográfico. O primeiro trabalho independente veio no fim dos anos 1980, enquanto o primeiro álbum oficial por uma gravadora foi lançado em 1992. A dupla cresceu gradualmente até alcançar o grande público.

O momento decisivo aconteceu em 1998, com o lançamento de “Ela é Demais”. A música permaneceu por meses entre as mais tocadas e se transformou em um dos maiores sucessos da dupla e do sertanejo romântico. A partir dali, vieram outros hits como “Muleca”, “Cara de Pau”, “Filha”, “O Amor e Eu”, “Só Pensando em Você”, “Nos Bares da Cidade” e “Bebedeira”.

Ao longo de cerca de 25 anos de carreira em dupla, Rick & Renner venderam mais de 10 milhões de discos, além de manterem uma agenda intensa de apresentações pelo país. A dupla passou por diferentes fases, separações e reencontros ao longo dos anos.

Rick também escreveu para grandes nomes

Além dos vocais, Rick consolidou uma carreira importante como compositor e produtor musical. Suas composições foram gravadas por nomes de peso do sertanejo, entre eles Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, João Paulo & Daniel, Gian & Giovani e Gino & Geno.

Como produtor, também trabalhou em projetos de outros artistas. Entre os trabalhos citados em registros biográficos estão o álbum “Difícil Não Falar de Amor”, de Daniel, e produções da dupla Gino & Geno.

Carreira solo

Depois de anos como uma das vozes de Rick & Renner, Rick também experimentou um novo caminho individual. Em 2011, assinou com a Talismã Music e lançou o álbum “Pronto pra Te Amar”, com 13 faixas e participações de Leonardo e Eduardo Costa.

Rick & Renner ainda voltariam a se reunir em diferentes momentos. A dupla retomou a formação em 2012 e, posteriormente, voltou a se separar. Mesmo com as mudanças, as músicas que marcaram a fase de maior sucesso permaneceram no repertório do sertanejo brasileiro.

Em 2026, Rick & Renner continuavam associados aos clássicos que ajudaram a consolidar o sertanejo romântico, com canções como “Ela é Demais” e “Nos Bares da Cidade” ainda presentes em apresentações e repertórios do gêne

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