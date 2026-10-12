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Morre RJ Mitte, ator que interpretou filho de Walter White em 'Breaking Bad', aos 34 anos

Morte do artista foi divulgada pela imprensa americana e confirmada por um representante; causa não foi informada

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 18:08

RJ Mitte
RJ Mitte Crédito: Reprodução

O ator RJ Mitte, conhecido por interpretar Walter White Jr. na série "Breaking Bad", morreu aos 34 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (12) pela revista americana Variety e pelo portal TMZ. Um representante do artista confirmou a morte, mas não revelou a causa.

Mitte ganhou reconhecimento internacional ao viver o filho de Walter White, personagem de Bryan Cranston, em uma das produções mais populares da televisão americana.

RJ Mitte

RJ Mitte por Reprodução
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Diagnosticado com paralisia cerebral, o ator compartilhava com seu personagem a experiência de conviver com a condição. Sua atuação também contribuiu para ampliar a discussão sobre a representatividade de pessoas com deficiência na indústria do entretenimento.

Em comunicado divulgado pela Variety, um representante destacou a importância do trabalho de Mitte dentro e fora das telas.

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"Com base em sua própria experiência de vida com paralisia cerebral, Mitte trouxe autenticidade ao papel e construiu uma plataforma de conscientização e inclusão das pessoas com deficiência", afirmou.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias da morte ou sobre cerimônias de despedida do ator.

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