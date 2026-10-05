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Morre Robert Kelker-Kelly, ator de ‘Days Of Our Lives’, aos 62 anos

Ator ficou famoso em série americana e fez algumas novelas estadunidenses

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:32

Robert Kelker-Kelly
Robert Kelker-Kelly Crédito: Reprodução | Imdb e Twitter

Morreu o ator Robert Kelker-Kelly, conhecido por interpretar Bo Brady em ‘Days Of Our Lives’, série de televisão estadunidense, aos 62 anos.

A causa da morte não foi divulgada. Segundo o portal TMZ, Robert teria morrido no último sábado (3).

Robert Kelker-Kelly

Ator Robert Kelker-Kelly por Twitter
Ator Robert Kelker-Kelly por Twitter
Ator Robert Kelker-Kelly por ImdB
Ator Robert Kelker-Kelly por YouTube
Ator Robert Kelker-Kelly por ABC
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Ator Robert Kelker-Kelly por Twitter

O ator começou sua carreira em 1987, na novela estadunidense Another World, e, ao longo da carreira, passou por outras produções como ‘Alma de Poeta’, ‘Olhos de Sinatra’ e ‘Mr.Write’.

Tags:

Luto Ator

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