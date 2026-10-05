Morre Robert Kelker-Kelly, ator de ‘Days Of Our Lives’, aos 62 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15:32
Morreu o ator Robert Kelker-Kelly, conhecido por interpretar Bo Brady em ‘Days Of Our Lives’, série de televisão estadunidense, aos 62 anos.
A causa da morte não foi divulgada. Segundo o portal TMZ, Robert teria morrido no último sábado (3).
Robert Kelker-Kelly
O ator começou sua carreira em 1987, na novela estadunidense Another World, e, ao longo da carreira, passou por outras produções como ‘Alma de Poeta’, ‘Olhos de Sinatra’ e ‘Mr.Write’.