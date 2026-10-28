Morre Roberto Maya, apresentador conhecido da TV brasileira, aos 91 anos

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Felipe Sena
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 19:26
Morreu nesta terça-feira (27), o ator, dublador e apresentador Roberto Maya, aos 91 anos. A morte foi confirmada pelo SBT nesta quarta-feira (28). Maya faleceu por insuficiência respiratória, após internação no Hospital Beneficência Portuguesa de Campinas, em São Paulo.
Em nota, o SBT elogiou o talento do apresentador para a escrita e jornalismo. “O texto diferenciado, mesclando jornalismo e poesia, a trilha sonora pensada e dedicada, e a eloquência na abordagem dos temas, sob direção de Nelson Hoineff, atingiram seu ápice na emissora, permanecendo até 1995. O sucesso de audiência e crítica fizeram com que o programa conquistasse por três vezes o Troféu Imprensa de melhor jornalístico da TV brasileira”, afirmou.
Roberto Maya
“Em uma vida dedicada à arte, Maya cursou a Escola de Arte Dramática – EAD, na USP, e iniciou sua carreira no rádio e na dublagem, uma de suas atividades no meio artístico”, ressaltou ainda a nota.
Um de seus maiores sucessos profissionais foi no jornalismo. O comunicador foi o rosto e a voz de um dos mais premiados programas de TV, o Documento Especial, entre 1989 e 1998.
O Documento Especial, que passou pela Rede Bandeirantes e pela extinta Rede Manchete, chegou à grade do SBT em 1992. Ainda na TV, participou de inúmeras novelas nas redes Excelsior, Tupi e Globo. No cinema, Maya estreou em 1961, no filme ‘Teus Olhos Castanhos’.