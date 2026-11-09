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Morre Rochele Santrelly, drag queen que viralizou com meme 'choque de monstro' em reality show

Humorista cearense ganhou projeção nacional após participação no 'Glitter', atração exibida pela TV Diário entre 2012 e 2014

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:29

Santrelly virou uma das personagens mais icônicas do reality show
Santrelly virou uma das personagens mais icônicas do reality show Crédito: Reprodução/Instagram

A drag queen e humorista Rochele Santrelly morreu no último domingo (8), em Fortaleza, no Ceará. Conhecida nacionalmente após participar do reality show "Glitter: Em Busca de um Sonho", exibido pela TV Diário, a artista também entrou para a cultura pop da internet com o meme "choque de monstro", criado durante um confronto com uma das participantes da atração.

A morte foi comunicada pelo irmão de Rochele, que publicou uma mensagem nas redes sociais da artista. "Com muita tristeza e dor no coração que passo aqui para informar a todos os fãs e amigos da Rochele que infelizmente ela veio a falecer. Não tenho como responder todos, mas mais tarde tento trazer algumas informações", escreveu o familiar.

Rochele Santrelly

Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram
Rivalidade entre Santrelly e Sangalo é lembrada pelos fãs como um dos pontos altos da 1ª temporada por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram
Santrelly virou uma das personagens mais icônicas do reality show por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
Rochele Santrelly por Reprodução/Instagram
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Falecimento foi confirmado pelo irmão da artista por Reprodução/Instagram

Exibido entre 2012 e 2014, o "Glitter" era um quadro do Programa Ênio Carlos, da TV Diário, comandado pela produtora cultural Lena Oxa, idealizadora do formato. A atração ganhou notoriedade por reunir drag queens e travestis em uma competição que marcou a televisão cearense.

Durante uma das disputas, Rochele protagonizou um embate com outra participante e anunciou que as duas teriam um "choque de monstro". A frase viralizou e se tornou um dos memes mais conhecidos associados ao reality. Na descrição de seu perfil nas redes sociais, a humorista também costumava se definir como "destruidora".

Depois de ganhar projeção com o programa, Rochele passou a produzir conteúdo para a internet e a fazer apresentações em boates LGBTQIA+ e teatros.

Homenagem

Lena Oxa lamentou a morte da artista nas redes sociais. Em uma publicação feita na manhã desta segunda-feira (9), a produtora relembrou a trajetória de Rochele e destacou a popularidade conquistada por ela, mesmo sem ter vencido a competição.

"Aplausos! Mais aplausos! Homenagem a essa grande figura pública, Rochele Santrelly, que não foi a vencedora do Glitter, mas foi uma das mais famosas, com sua simplicidade de ser e de tratar bem as pessoas. Domingo, dia 08/11, recebemos a notícia de que ela agora brilha perto do Pai eterno. Sua passagem por aqui foi linda, deixando muitos amigos e fãs, não só de Fortaleza, mas do Brasil e do mundo", escreveu.

Na mensagem, Lena ainda desejou força aos familiares e destacou a importância da artista para a história do programa. "Você será eternizada. Você foi precursora. Com certeza aprendemos muito com você. Que faça sua passagem com muita luz", concluiu.

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