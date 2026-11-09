Morre Rochele Santrelly, drag queen que viralizou com meme 'choque de monstro' em reality show

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Giuliana Mancini
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 08:29
A drag queen e humorista Rochele Santrelly morreu no último domingo (8), em Fortaleza, no Ceará. Conhecida nacionalmente após participar do reality show "Glitter: Em Busca de um Sonho", exibido pela TV Diário, a artista também entrou para a cultura pop da internet com o meme "choque de monstro", criado durante um confronto com uma das participantes da atração.
A morte foi comunicada pelo irmão de Rochele, que publicou uma mensagem nas redes sociais da artista. "Com muita tristeza e dor no coração que passo aqui para informar a todos os fãs e amigos da Rochele que infelizmente ela veio a falecer. Não tenho como responder todos, mas mais tarde tento trazer algumas informações", escreveu o familiar.
Rochele Santrelly
Exibido entre 2012 e 2014, o "Glitter" era um quadro do Programa Ênio Carlos, da TV Diário, comandado pela produtora cultural Lena Oxa, idealizadora do formato. A atração ganhou notoriedade por reunir drag queens e travestis em uma competição que marcou a televisão cearense.
Durante uma das disputas, Rochele protagonizou um embate com outra participante e anunciou que as duas teriam um "choque de monstro". A frase viralizou e se tornou um dos memes mais conhecidos associados ao reality. Na descrição de seu perfil nas redes sociais, a humorista também costumava se definir como "destruidora".
Depois de ganhar projeção com o programa, Rochele passou a produzir conteúdo para a internet e a fazer apresentações em boates LGBTQIA+ e teatros.
Homenagem
Lena Oxa lamentou a morte da artista nas redes sociais. Em uma publicação feita na manhã desta segunda-feira (9), a produtora relembrou a trajetória de Rochele e destacou a popularidade conquistada por ela, mesmo sem ter vencido a competição.
"Aplausos! Mais aplausos! Homenagem a essa grande figura pública, Rochele Santrelly, que não foi a vencedora do Glitter, mas foi uma das mais famosas, com sua simplicidade de ser e de tratar bem as pessoas. Domingo, dia 08/11, recebemos a notícia de que ela agora brilha perto do Pai eterno. Sua passagem por aqui foi linda, deixando muitos amigos e fãs, não só de Fortaleza, mas do Brasil e do mundo", escreveu.
Na mensagem, Lena ainda desejou força aos familiares e destacou a importância da artista para a história do programa. "Você será eternizada. Você foi precursora. Com certeza aprendemos muito com você. Que faça sua passagem com muita luz", concluiu.