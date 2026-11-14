LUTO

Morre Rogério Fróes, ator de 'O Bem-Amado' e 'Selva de Pedra', aos 92 anos

Artista tinha cerca de 70 anos de carreira e participou de novelas, filmes e peças teatrais; morte foi comunicada pela filha nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 07:37

Morre o ator Rogério Fróes, aos 92 anos Crédito: Reprodução/Instagram

O ator Rogério Fróes morreu nesta sexta-feira (13), aos 92 anos. A notícia foi divulgada pela filha, a atriz Gisele Fróes, por meio de uma nota de falecimento publicada nos stories do Instagram. A causa da morte não foi informada.

Na mensagem, a família se despediu do artista, descrito como "nosso amado marido, pai e avô". Gisele também compartilhou uma foto ao lado do pai e escreveu: "Obrigada, pai!".

Rogério Fróes 1 de 7

Casado com Lélia Salles desde 1962, Rogério deixa a esposa, as filhas Gisele e Luciana Fróes e netos.

A última aparição pública do ator havia sido registrada em 24 de outubro, quando Gisele publicou uma foto do pai acompanhado de um rapaz durante um compromisso de apoio eleitoral. "Carlinhos e meu pai, que não saía de casa há 7 meses! Saiu em nome da DEMOCRACIA!", escreveu na ocasião.

Nascido em 21 de setembro de 1934, em Santos Dumont, Minas Gerais, Rogério Fróes se mudou ainda adolescente para o Rio de Janeiro. Na cidade, estudou na Escola de Arte Dramática do Teatro Duse, criada por Paschoal Carlos Magno, e iniciou uma trajetória de aproximadamente sete décadas nas artes.

No teatro, participou de montagens como "As Feiticeiras de Salem", de Arthur Miller, e "Em Família", de Oduvaldo Vianna Filho. Também trabalhou como diretor e produtor. Um dos espetáculos marcantes de sua carreira foi "O Tiro que Mudou a História", no qual interpretou o ex-presidente Getúlio Vargas. A montagem aconteceu no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e permitiu que o ator encenasse a morte do político no mesmo local onde ela ocorreu, em 1954.

Na televisão, integrou o elenco de produções da TV Globo, como a novela "Selva de Pedra" (1972) e "O Bem-Amado" (1973), na qual interpretou o Padre Vigário. Anos depois, também ganhou destaque como o Velho Gui em "Prova de Amor", da Record.

No cinema, estreou aos 33 anos, em "Perpétuo contra o Esquadrão da Morte" (1967). Ao longo da carreira, participou de filmes como "Menino do Rio" (1982), "O Homem do Futuro" (2011), "Loucas pra Casar" (2014), "Três Verões" (2019) e "Saideira" (2024).

Mesmo depois dos 80 anos, Rogério continuou trabalhando. Em 2023, voltou aos palcos ao lado da filha Luciana e do neto Bento Coimbra, no espetáculo "Vontade de uma Coisa com Você", que também estava em cartaz em 2024.

Entrevista ao 'Conversa com Bial'

Em 2024, Rogério Fróes participou do programa "Conversa com Bial", ao lado da esposa e das filhas. Durante a entrevista, relembrou histórias de seus 70 anos de carreira, incluindo uma situação inusitada com a atriz Tônia Carrero.

O ator contou que precisou substituir Walmor Chagas em uma cena romântica com Tônia, considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil na época. A sequência exigia um beijo entre os dois.

"Ela ficou sem ator, eu fui fazer um galã de Tônia Carrero. Tinha que beijar. A mulher mais cortejada, considerada a mais bonita do Brasil. Eu fiquei parado há uma distância e ela disse: beija! (risos)", contou.

Gisele também recordou a infância acompanhando o pai em apresentações teatrais com artistas como Tônia Carrero e Fernanda Montenegro. "Eles faziam muitas peças no Copacabana Palace e eu ia assistir. Era fascinante, eu lembro do cheiro de lá", afirmou.

Durante o programa, Rogério ainda se emocionou ao rever uma cena de "O Bem-Amado" e recordar a amizade com o autor Dias Gomes.

"Dias Gomes eu até me emociono, porque eu tive o privilégio de ser amigo dele. Eu fiz também a peça O Bem-Amado no teatro. Essa convivência é uma coisa que me emociona até hoje", disse.

O ator também falou sobre a experiência de interpretar Getúlio Vargas no espetáculo "O Tiro que Mudou a História", especialmente pela oportunidade de encenar a morte do ex-presidente no próprio Palácio do Catete.