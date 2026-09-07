LUTO

Morre Roney Facchini, ator de 'Rá-Tim-Bum', 'Cheias de Charme' e 'Malhação', aos 73 anos

Artista também participou de produções como 'Caras & Bocas', 'A Diarista' e 'Pé na Cova'

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 07:42

Roney Facchini Crédito: Renato Rocha Miranda/Rede Globo

Morreu neste domingo (6), aos 73 anos, o ator Roney Facchini, conhecido principalmente por interpretar Luís da Silva, patriarca da família Silva no programa "Rá-Tim-Bum", da TV Cultura. A morte foi anunciada pelo perfil do Prêmio Bibi Ferreira, dedicado ao teatro musical brasileiro. A causa não foi divulgada.

Nascido em São Paulo, em 6 de fevereiro de 1953, Roney construiu uma carreira no teatro, na televisão e no cinema. Antes de seguir profissionalmente pela área artística, formou-se em Engenharia Civil pela Escola de Engenharia Mauá, em 1977.

Roney Facchini 1 de 7

Na televisão, o ator esteve em diversas produções. Entre elas estão "Cheias de Charme" (2012), "Malhação", "Caras & Bocas" (2009), "Bang Bang" (2005), "Minha Nada Mole Vida" (2006), "A Diarista", "S.O.S. Emergência", "Pé na Cova" e "Hebe". Ele também integrou o elenco de "Macho Man", série da Globo em que interpretou Fréderics, dono do salão onde se passava a história.

Apesar de ter participado de novelas como "As Pupilas do Senhor Reitor", "Roda da Vida" e "Caras & Bocas", foi em "Rá-Tim-Bum" que Roney ganhou um de seus personagens mais marcantes. Na produção exibida pela TV Cultura entre 1990 e 1994, ele interpretava Luís da Silva, pai de Ivo e Lia e marido de Eva.

No cinema, o ator participou de filmes como "Cilada.com" (2011), "Vai Que Dá Certo" (2013), "Meu Amigo Hindu" (2015) e "Polícia Federal: A Lei É Para Todos" (2017).

A notícia da morte repercutiu entre artistas e colegas de profissão. O ator Nilton Bicudo, que trabalhou com Roney no teatro, publicou uma homenagem nas redes sociais e destacou a generosidade, o talento e o humor do amigo.

"Meus sentimentos, João, amigos e familiares desse lindo Roney Facchini. Que a vida é estranha e a morte inevitável, a gente sabe, mas não deixamos de nos chocar quando um cara tão bacana como você vai embora repentinamente e deixa tanta vontade de mais em todos que te conhecem, ninguém tão carinhoso, tão generoso, um talentoso de gosto refinado e humor sutil", escreveu Bicudo no seu perfil nas redes sociais.

"Ator e diretor maravilhoso com quem tive o prazer de trabalhar. Tivemos bons momentos, e nesses últimos tempos nos falamos várias vezes, você veio me ver de surpresa no Teatro de Salto com seu querido João e flores lindas e me deixou muito feliz e agradecido, me fez bem!", continuou o ator.

"Te amo, Roney Facchini, e sempre te disse isso, com a boca cheia, inclusive nessa última terça-feira nos nossos áudios. Se existir um Além quero te encontrar! Nunca vou te esquecer", finalizou.