LUTO

Morre Silvia Poggetti, atriz de ‘Malhação’, aos 72 anos

Lilia Cabral, parceira de palco da atriz, lamentou a morte nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:19

Silvia Poggetti Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Morreu Silvia Poggetti, atriz que esteve na Malhação entre 1999 e 2000, aos 72 anos, nesta terça-feira (3), na Santa Casa de Ourinhos, no interior de São Paulo. A causa da morte não foi divulgada.

O velório aconteceu no Memorial Garden, na mesma cidade, onde a artista foi sepultada no fim desta tarde.

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Durante sua carreira, Silvia passou por diferentes emissoras e formatos. Na TV Globo, ficou conhecida como Maria Maravilha em Malhação. Também esteve no elenco de Água na Boca, da Band, como Mamma Uni, e viveu Ivani em Metamorphoses, novela da Record exibida em 2004.

Seu trabalho mais recente nas telas foi no filme Silvio (2024), cinebiografia de Silvio Santos no qual contracenou com Rodrigo Faro, que vive o apresentador no cinema.

No teatro, grande escola para vários nomes da atuação brasileira, dividiu cena com Lilia Cabral na peça Maria do Caritó.

Nas redes sociais, Lilia lamentou a morte da atriz. Com carinho e afeto, a artista relembrou que quando as duas contracenaram na peça, ela tinha feito uma promessa de não comer chocolate. “Aproveitei que a peça falava de promessa pro santo e fiz a minha”, escreveu Lilia.

No entanto, a amiga deu um jeito de levar “chocolate que não era chocolate”, e que quando a atriz não levava, ela mesmo ficava chateada. “Era assim que a gente começava a semana com carinho de todos os lados”, relembrou com carinho.