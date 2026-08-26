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Morre Tim Curry, ator que brilhou em Esqueceram de Mim, It e Rocky Horror Picture Show

Ator britânico estava em casa, em Los Angeles, e enfrentava problemas de saúde há mais de uma década

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:02

Ator Tim Curry tinha 80 anos
Ator Tim Curry tinha 80 anos Crédito: Reprodução

O ator britânico Tim Curry morreu aos 80 anos na noite de terça-feira (25), em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pelo TMZ. Conhecido por personagens marcantes no cinema e na televisão, ele enfrentava problemas de saúde havia mais de uma década.

Um dos papéis mais conhecidos da carreira de Curry foi o Dr. Frank-N-Furter, de “The Rocky Horror Picture Show”. Lançado em 1975, o musical se tornou um clássico cult e transformou o ator em um dos rostos mais reconhecidos da produção.

Tim Curry

Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Tim Curry por REPRODUÇÃO
Ator Tim Curry tinha 80 anos por Reprodução
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Tim Curry por REPRODUÇÃO

Curry também ficou conhecido por interpretar Pennywise na minissérie “It: Uma Obra-Prima do Medo”, de 1990. Décadas depois, participou ainda de produções como “Todo Mundo em Pânico 2”, além de acumular trabalhos no teatro, na televisão e como dublador.

A carreira do britânico começou no fim da década de 1960, antes de ele alcançar projeção internacional com “Rocky Horror”. Ao longo dos anos, Curry construiu uma trajetória marcada principalmente por personagens excêntricos e vilões.

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Em 2012, o ator sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC), que comprometeu sua mobilidade. Ele passou por cirurgias cerebrais e passou a utilizar cadeira de rodas.

Em 2025, durante as comemorações pelos 50 anos de “The Rocky Horror Picture Show”, Curry participou de uma exibição no Academy Museum e falou sobre as limitações que ainda enfrentava.

“Ainda não consigo andar, o que é o motivo de eu estar nessa cadeira besta - e isso é muito limitante. Então, não cantarei, nem dançarei, em breve. Ainda tenho problemas com minha perna esquerda”, contou na ocasião.

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