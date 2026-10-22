LUTO

Morre Tom Skerrit, estrela de ‘Top Gun’ e ‘Alien’, aos 93 anos

Primeira oportunidade do ator veio com o filme MAS*H (1970), de Robert Altman, onde interpretou o cirurgião Duke Forrest

Felipe Sena

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:33

Tom Skerrit Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Tom Skerritt, conhecido por papéis em filmes como Top Gun e MAS*H, morreu na quarta-feira (21) de causas naturais, aos 93 anos. A confirmação veio nesta quinta-feira (22) pela família em comunicado divulgado nas redes sociais.

“Enquanto o mundo conheceu Tom pela sua carreira notável como ator, nós o conhecíamos pelo seu humor, curiosidade, sabedoria, generosidade e pelo amor que ele trouxe às nossas vidas”, diz a nota.

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A primeira oportunidade do ator veio com o filme MAS*H (1970), de Robert Altman, onde interpretou o cirurgião Duke Forrest. Em seguida, se consolidou com que transitava em diferentes papéis.

Entre seus trabalhos mais lembrados estão o capitão Dallas em Alien, de Ridley Scott, o instrutor Viper em Top Gun, de Tony Scott, e o reverendo Maclean em Nada É Para Sempre (1992), dirigido por Robert Redford.

Na TV, viveu seu auge ao interpretar o xerife Jimmy Brock na série Picket Fences (1992-1996), papel que lhe rendeu o Emmy de Melhor Ator em Série de Drama, em 1993, superando nomes de peso na categoria.

Nos últimos anos, Skerritt se dedicou a projetos fora das telas. Fundou a TheFilmSchool, em Seattle, para formar novos cineastas, e cofundou o Red Badge Project, iniciativa que usa a escrita como ferramenta terapêutica para veteranos com transtorno de estresse pós-traumático. Seu trabalho mais recente no cinema foi Broke (2025), drama de rodeio dirigido por Carlyle Eubank.

Nascido Thomas Roy Skerritt em 25 de agosto de 1933, em Detroit, Michigan, o ator iniciou a carreira na televisão no início dos anos 1960.