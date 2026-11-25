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Felipe Sena
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 17:10
A modelo alemã Veruschka, considerado um dos rostos mais lindos e emblemáticos da moda internacional nas décadas de 1960 e 1970, morreu aos 87 anos, em Berlim, na Alemanha.
A notícia foi divulgada pelo jornal alemão Bild, que confirmou a informação com um familiar da artista nesta quarta-feira (25)
Veruschka
Descoberta em Florença, na Itália, no fim dos anos 1950, Veruschka trabalhou com alguns dos fotógrafos mais importantes de sua geração, como Richard Avedon, Irving Penn e Franco Rubartelli. A super model estampou capas da revista Vogue e chegou a ser considerada uma das modelos mais bem pagas de sua época.
Nascida Vera Gottliebe Anna Gräfin von Lehndorff-Steinort, em 14 de maio de 1939, em Königsberg, na antiga Prússia Oriental, Veruschka foi descoberta na Itália, no fim dos anos 1950. Em 1966, participou do Blow-Up, clássico do cineasta italiano Michelangelo Antonioni, que ajudou a eternizar sua imagem na cultura do pop.
Veruschka ainda ficou conhecida por trabalhos experimentais de fotografia e body painting, nos quais transformava o próprio corpo em expressão artística. Sua história pessoal foi marcada por episódios dramáticos.
Seu pai, Heinrich von Lehndorff-Steinort, participou da resistência alemã contra Adolf Hitler e foi executado pelos nazistas em 1944, após o fracasso do atentado
Sua história pessoal também foi marcada por episódios dramáticos. Seu pai, Heinrich von Lehndorff-Steinort, participou da resistência alemã contra Adolf Hitler e foi executado pelos nazistas em 1944, após o fracasso do atentado contra o ditador. Veruschka tinha apenas cinco anos.
Ao longo da vida, a modelo construiu trajetória que uniu moda, fotografia e arte, tornando-se uma figura que ajudou a redefinir os padrões de beleza e a representação feminina diante das câmeras. Seu legado permanece como uma das referências mais importantes da história da moda do século 20.