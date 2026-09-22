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Morte da mãe de Rick foi motivo de reaproximação de Renner; saiba detalhes

Dupla voltou a se falar após morte de Aldenora Cirilo de Carvalho

Felipe Sena

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:50

Rick e Renner se aproximaram em momento de dor e cuidado Crédito: Reprodução | Instagram

Rick, da dupla sertaneja com Renner, morreu após a queda de um helicóptero na Serra Catarinense, nesta segunda-feira (21). Casado com Geralda Helena, o músico deixou dois filhos, Victor Henrique e Mônica, além de quatro netos, Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana.

Com o triste falecimento do artista, alguns acontecimentos do passado da vida do cantor vieram à tona, como a aproximação dele com Renner, após os dois terem decidido seguir carreira solo, em 2010.

Rick & Renner 1 de 5

Em 2015, o cantor havia perdeu a mãe, Aldenora Cirilo de Carvalho, de 82 anos, que morreu em decorrência de uma infecção generalizada. O anúncio foi feito exatamente por Renner, que na época, estava separado de Rick e atuava como cantor gospel.

"Caros irmãos em Cristo Jesus, peço a vocês que entrem em oração pela alma da Aldenora e para a família para que o Espírito de Deus os confortem nessa hora qual chamada dias maus. Mãe do meu ex-parceiro Rick, obrigado e paz“, escreveu.

Rick com o pai e o irmão Crédito: Reprodução | Instagram

Foi nesse momento que a dupla teve uma reconciliação. "A gente estava sem se falar desde a separação. Mas são trinta anos de amizade e eu não podia deixar de confortá-lo nesse momento", disse Renner na época.

Um dos grandes sucessos de Rick é uma música em homenagem a Aldenora. A música Mãe foi lançada na virada de 2004 para 2005, e fez parte do projeto ao vivo Rick & Renner e Você, e ainda hoje é um marco no sertanejo.

Rick e a mãe Crédito: Reprodução | Instagram

Anos depois, em 2018, Vítor Antônio de Carvalho, pai de Rick, morreu aos 86 anos. Ele ficou internado por 75 dias no Hospital Geral de Palmas (HGP), em Tocantins, por causa do acidente vascular cerebral.

Na ocasião, Rick compartilhou uma nota por meio da assessoria. “Hoje, sem dúvida, é um dos dias mais tristes da minha vida. Deus acaba de levar meu maior exemplo de vida. Meu herói, meu querido e eterno pai. O que me resta agora é tentar ser o melhor ser humano que puder. Obrigado a todos que oraram pelo meu pai", disse.

A dupla de cantores se separou duas vezes ao longo da carreira. A primeira no final de 2010, anunciada oficialmente em 1ª de janeiro de 2011, e a segunda em 2014.