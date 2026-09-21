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Morte de Presley Gerber reacende teoria sobre 'maldição' de famosos

Filho de Cindy Crawford tratava vício em drogas e morreu em uma clínica de reabilitação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 10:25

Presley Gerber
Presley Gerber Crédito: Reprodução

A morte de Presley Gerber, filho da supermodelo Cindy Crawford, aos 27 anos voltou a chamar atenção para uma coincidência que há décadas desperta curiosidade no mundo da música, da arte e da cultura pop. O modelo morreu no domingo (20), em uma clínica de reabilitação em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Segundo informações do médico legista do Condado de Los Angeles, Presley estava em uma clínica de reabilitação no momento da morte. A autópsia ainda não foi concluída, e as circunstâncias exatas do óbito não foram divulgadas. Presley era filho de Cindy Crawford, de 60 anos, e do ex-modelo Rande Gerber, de 64. Ele vinha enfrentando problemas relacionados ao uso de drogas e estava em tratamento.

A idade do modelo, porém, chamou atenção porque ele se junta a uma longa lista de personalidades que morreram aos 27 anos, muitas delas no auge da fama. A coincidência ficou conhecida popularmente como "Clube dos 27", expressão usada para se referir ao grupo de artistas que morreram nessa idade. Entre os nomes mais conhecidos estão Amy Winehouse, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e Janis Joplin.

Famosos que morreram aos 27 anos

Amy Winehouse: a cantora britânica morreu aos 27 anos, em 2011, após uma intoxicação alcoólica. Ela ficou marcada por sucessos como 'Back to Black' por Reprodução
Kurt Cobain: vocalista e guitarrista do Nirvana, Cobain morreu aos 27 anos, em 1994. Sua morte foi registrada como suicídio por Reprodução
Jim Morrison: vocalista do The Doors, Morrison morreu aos 27 anos, em 1971, em Paris. A causa oficial foi insuficiência cardíaca, embora as circunstâncias tenham gerado dúvidas ao longo dos anos por Reprodução
Janis Joplin: uma das principais vozes do rock, Janis Joplin morreu aos 27 anos, em 1970, após uma overdose de heroína por Reprodução
Jimi Hendrix: considerado um dos maiores guitarristas da história, Hendrix morreu aos 27 anos, em 1970. A causa oficial foi asfixia por aspiração de vômito após intoxicação por barbitúricos por Reprodução
Presley Gerber: fiilho de Cindy Crawford e Rande Gerber, Presley morreu aos 27 anos em uma clínica de reabilitação. A causa da morte ainda não foi divulgada por Reprodução
Jean-Michel Basquiat: o artista americano, um dos nomes mais importantes da arte contemporânea, morreu aos 27 anos, em 1988, por overdose de heroína por Reprodução
Brian Jones: fundador e guitarrista dos Rolling Stones, Brian Jones morreu aos 27 anos, em 1969, após se afogar na piscina de sua casa por Reprodução
Robert Johnson: o lendário músico de blues morreu aos 27 anos, em 1938. A causa oficial nunca foi determinada com certeza, e sua morte alimentou diversas teorias ao longo das décadas por Reprodução
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Amy Winehouse: a cantora britânica morreu aos 27 anos, em 2011, após uma intoxicação alcoólica. Ela ficou marcada por sucessos como 'Back to Black' por Reprodução

Amy Winehouse (2011)

A cantora britânica morreu em julho de 2011, aos 27 anos, em sua casa em Londres. Ela tinha um histórico público de dependência de drogas e álcool.

A investigação apontou intoxicação alcoólica aguda (um coma alcoólico profundo) como causa da morte. Exames toxicológicos indicaram que Amy não havia consumido drogas ilícitas no período analisado, mas havia voltado a beber em excesso depois de uma fase de abstinência.

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Imagem - Comentário de Paris Hilton horas antes do anúncio da morte de Presley Gerber chama atenção na web

Comentário de Paris Hilton horas antes do anúncio da morte de Presley Gerber chama atenção na web

Imagem - Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Quem é Presley Gerber, filho de Cindy Crawford que morreu aos 27 anos

Imagem - Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Morre Presley Gerber, modelo e filho de Cindy Crawford, aos 27 anos

Kurt Cobain (1994)

O vocalista do Nirvana morreu em abril de 1994, aos 27 anos, em sua casa em Seattle, nos Estados Unidos. A perícia determinou que a causa da morte foi suicídio, após o artista deixar uma carta de despedida destinada aos fãs e à família. Cobain enfrentava problemas relacionados à dependência de heroína e depressão.

Jean-Michel Basquiat (1988)

Um dos principais nomes do neo-expressionismo e da arte contemporânea americana, Basquiat morreu em agosto de 1988, aos 27 anos, em seu loft em Nova York. O artista enfrentava dependência química e morreu em decorrência de uma overdose.

Jim Morrison (1971)

O vocalista do The Doors morreu em julho de 1971, aos 27 anos, em seu apartamento alugado em Paris, na França. Ele havia se mudado para a cidade buscando uma vida mais reclusa e dedicada à literatura. O laudo oficial apontou insuficiência cardíaca (parada cardiorrespiratória) atribuída a causas naturais.

Janis Joplin (1970)

Janis Joplin morreu em outubro de 1970, aos 27 anos, em um quarto de um hotel em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora foi encontrada morta 16 dias após a morte do amigo Jimi Hendrix. A causa oficial foi uma overdose de heroína.

Jimi Hendrix (1970)

Um dos músicos mais influentes da história do rock, Jimi Hendrix morreu em setembro de 1970, aos 27 anos, em Londres, na Inglaterra. O músico sofreu uma asfixia mecânica por inalação do próprio vômito após ingerir uma quantidade excessiva de comprimidos para dormir combinada com álcool.

Brian Jones (1969)

Fundador e multi-instrumentista original dos Rolling Stones, Brian Jones morreu em julho de 1969, aos 27 anos. Ele foi encontrado morto no fundo da piscina de sua residência em Cotchford Farm, na Inglaterra. O laudo oficial apontou afogamento como causa da morte.

Robert Johnson (1938)

Pioneiro do blues moderno, Robert Johnson morreu em agosto de 1938, aos 27 anos, no Mississippi, nos Estados Unidos. A morte do músico permanece cercada de dúvidas. Como não houve uma autópsia oficial, a causa exata nunca foi determinada.

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