Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morto em acidente de helicóptero, Rick, da dupla com Renner, deixa dois filhos e quatro netos

Cantor, que formou dupla com Renner, era casado com Geralda Carvalho havia mais de quatro décadas e oficializou a união em uma cerimônia religiosa em 2015

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:33

Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que estava na Serra de Santa Catarina. O sertanejo deixa a esposa, Geralda Helena, dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos, Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana.

Rick e Geralda estavam juntos havia mais de 40 anos e construíram uma família que aparecia com frequência nas redes sociais do artista. Em publicações, o cantor costumava compartilhar registros ao lado dos filhos e netos e fazer declarações à família.

Rick deixa dois filhos e quatro netos

Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com o filho, Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e as filhas de Victor Henrique por Reprodução/Instagram
Rick com a esposa e uma das netas por Reprodução/Instagram
Rick com os filhos (à esquerda) e com a esposa e uma das netas (à direita) por Reprodução/Instagram
1 de 6
Rick com uma das netas por Reprodução/Instagram

Em junho de 2025, por exemplo, Rick publicou uma foto ao lado do filho Victor Henrique e escreveu: "Ao lado do melhor filho do mundo. Te amo demais, filho! Obrigado por ter me escolhido para ser seu pai!"

Rick e Geralda oficializaram união após décadas juntos

Rick e Geralda já estavam juntos havia cerca de 30 anos quando decidiram oficializar a união também em uma cerimônia religiosa. O casamento aconteceu em 3 de março de 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo.

A ideia inicial do casal era realizar a cerimônia quando completassem 25 anos de casamento, mas os compromissos profissionais fizeram com que o plano fosse adiado.

A celebração foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e reuniu cerca de 300 convidados. Durante a cerimônia, Rick surpreendeu Geralda ao apresentar "Perfeição", música que havia composto especialmente para a esposa. Entre os padrinhos, estava Zilu Camargo.

Acidente na Serra de Santa Catarina

O helicóptero em que Rick estava desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo pela Serra catarinense. A aeronave foi localizada na tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados

Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução
Da esquerda para a direita: o cantor sertanejo Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares por Reprodução
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados por CBMSC/Divulgação
1 de 7
Imagem mostra destroços do helicóptero onde estava Rick, da dupla com Renner por Reprodução

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As cinco pessoas morreram no acidente.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, além de moradores da região. A operação foi prejudicada pelas condições de chuva e neblina e pelo relevo de mata fechada.

Veja quem são os passageiros do helicóptero que desapareceu em SC

Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram
Rick, da dupla com Renner por Reprodução
O empresário Bruno Avelar por Reprodução/ Redes sociais
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Rick & Renner   por Reprodução
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
Videomaker Paulo Soares   por Reprodução/Instagram
Lívia Avelar e o empresário Bruno Avelar se casaram 49 dias antes do helicóptero com o cantor Rick desaparecer em SC por Reprodução/Instagram
1 de 8
Rick, da dupla com Renner por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Quem era Paulo Soares, videomaker que morreu em queda de helicóptero com Rick, da dupla com Renner

Imagem - Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Vídeo mostra destroços de helicóptero que levava cantor Rick; não há sobreviventes

Imagem - Avião da Latam sobrevoou três vezes região onde helicóptero com Rick desapareceu em SC

Avião da Latam sobrevoou três vezes região onde helicóptero com Rick desapareceu em SC

Tags:

Rick Sollo Rick & Renner Rick

Mais recentes

Imagem - Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê

Ary Mirelle fala sobre terceiro filho com João Gomes e escolhe nome do bebê
Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - Três dias antes de morrer em acidente de helicóptero, Rick falou sobre chegada dos 60 anos

Três dias antes de morrer em acidente de helicóptero, Rick falou sobre chegada dos 60 anos