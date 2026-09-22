TRAGÉDIA

Morto em acidente de helicóptero, Rick, da dupla com Renner, deixa dois filhos e quatro netos

Cantor, que formou dupla com Renner, era casado com Geralda Carvalho havia mais de quatro décadas e oficializou a união em uma cerimônia religiosa em 2015

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 13:33

Rick com os filhos, Victor Henrique e Mônica Crédito: Reprodução/Instagram

O cantor Rick Sollo, da dupla com Renner, morreu aos 59 anos após a queda do helicóptero em que estava na Serra de Santa Catarina. O sertanejo deixa a esposa, Geralda Helena, dois filhos, Victor Henrique e Mônica, e quatro netos, Mateus, Maria Helena, Isabela e Mariana.

Rick e Geralda estavam juntos havia mais de 40 anos e construíram uma família que aparecia com frequência nas redes sociais do artista. Em publicações, o cantor costumava compartilhar registros ao lado dos filhos e netos e fazer declarações à família.

Rick deixa dois filhos e quatro netos 1 de 6

Em junho de 2025, por exemplo, Rick publicou uma foto ao lado do filho Victor Henrique e escreveu: "Ao lado do melhor filho do mundo. Te amo demais, filho! Obrigado por ter me escolhido para ser seu pai!"

Rick e Geralda oficializaram união após décadas juntos

Rick e Geralda já estavam juntos havia cerca de 30 anos quando decidiram oficializar a união também em uma cerimônia religiosa. O casamento aconteceu em 3 de março de 2015, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no interior de São Paulo.

A ideia inicial do casal era realizar a cerimônia quando completassem 25 anos de casamento, mas os compromissos profissionais fizeram com que o plano fosse adiado.

A celebração foi conduzida pelo padre Fábio de Melo e reuniu cerca de 300 convidados. Durante a cerimônia, Rick surpreendeu Geralda ao apresentar "Perfeição", música que havia composto especialmente para a esposa. Entre os padrinhos, estava Zilu Camargo.

Acidente na Serra de Santa Catarina

O helicóptero em que Rick estava desapareceu na tarde de segunda-feira (21), durante um voo pela Serra catarinense. A aeronave foi localizada na tarde desta terça-feira (22), na localidade de Santa Bárbara.

Destroços de helicóptero com cantor Rick são encontrados 1 de 7

Além do cantor, estavam a bordo o empresário Bruno Avelar, o videomaker Paulo Soares, o piloto e o copiloto. As cinco pessoas morreram no acidente.

As buscas mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Polícia Militar e Força Aérea Brasileira, além de moradores da região. A operação foi prejudicada pelas condições de chuva e neblina e pelo relevo de mata fechada.